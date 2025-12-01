Crece el VIH en Argentina: aumento de casos y diagnósticos que llegan demasiado tarde

El país registró un aumento del 21% en nuevos diagnósticos de VIH y el 45% llega en etapas avanzadas. Especialistas advierten que el testeo temprano es clave.

Argentina enfrenta un escenario que preocupa a los especialistas: los nuevos casos de VIH aumentaron un 21% en el último año y casi la mitad de los diagnósticos sigue llegando tarde. Con tratamientos eficaces disponibles, el principal desafío ya no está en la ciencia, sino en lograr que más personas accedan a un test a tiempo.

VIH Boreal Un aumento que vuelve a encender alarmas El informe nacional registró alrededor de 6.400 nuevos diagnósticos en 2024, cifra que confirma una tendencia al alza y la necesidad de respuestas más rápidas. Según el reporte, el 45% de los casos se detecta en etapas avanzadas y un 13% de las personas desconoce por completo su situación, lo que favorece transmisiones involuntarias.

“Detectar el virus a tiempo permite evitar complicaciones, mejorar la calidad de vida y cortar la cadena de transmisión”, explicó el infectólogo Mauricio Herrera Verdugues, de Boreal Salud. El test de VIH es gratuito, confidencial y no requiere orden médica. Además, las pruebas rápidas permiten resultados en minutos y reducen las barreras de acceso.

En Argentina más de 140.000 personas viven con VIH y un 13% lo desconoce. Foto: Gobierno de Mendoza Quiénes se están contagiando y dónde golpea más fuerte el VIH La mayor concentración de casos se da entre jóvenes de 20 a 39 años (más del 60% del total), con un pico entre los 25 y 34. También hay mayor exposición entre hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, trabajadoras sexuales y grupos que enfrentan obstáculos estructurales para acceder al sistema de salud.

En el mapa epidemiológico, el NOA y Cuyo marcan tasas superiores al promedio nacional, mientras que el AMBA muestra niveles más bajos. Aunque los tratamientos actuales permiten que una persona alcance la indetectabilidad (momento en que no transmite el virus) y la PrEP amplía las estrategias de prevención, persisten mitos y prejuicios que siguen alejando a muchos del testeo.