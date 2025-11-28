Cortes de tránsito por la Maratón Nocturna en Ciudad: cuáles son las vías alternativas para circular

La Ciudad de Mendoza realizará este sábado 29 una nueva edición de la Maratón Nocturna, con cupos completos y más de 2.000 corredores.

Este sábado 29, desde las 21.30, la Ciudad de Mendoza llevará adelante una nueva edición de la Maratón Nocturna, que agotó sus cupos y reunirá a más de 2.000 atletas en los circuitos de 10K y 2K. Para garantizar la seguridad de los participantes y ordenar la circulación vehicular, el municipio implementará un operativo especial con cortes estratégicos —fijos, transitorios e intermitentes—, además de desvíos para facilitar el tránsito.

Las calles por donde circulará la competencia, entre ellas Mitre, Espejo, Sarmiento, Emilio Civit, Rivadavia y las inmediaciones del lago del parque San Martín, tendrán corte total desde las 21. En sus intersecciones con arterias transversales, las interrupciones serán intermitentes para permitir la circulación parcial.

Cortes de tránsito: rutas alternativas y suspensión del Metrotranvía Con el fin de mantener la fluidez vehicular durante el desarrollo de la maratón, la Ciudad dispuso rutas alternativas según el sentido de circulación:

Sur a norte: interior del Parque San Martín, Club Hípico, Carlos Thays, Lencinas (lado oeste). España, San Martín y San Juan (lado este).

Norte a sur: interior del Parque por Lencinas, Carlos Thays, Club Hípico y Corredor del Oeste (lado oeste). 9 de Julio, San Martín y Rioja (lado este).

Este a oeste: Peltier y Pueyrredón (sector sur). Necochea, Las Heras y Juan B. Justo (sector norte).

Oeste a este: Sobremonte y Pedro Molina, con desvíos por Peltier y Mariano Moreno (sector sur). Lencinas, Avellaneda y Gutiérrez (sector norte). Además, el servicio del Metrotranvía se interrumpirá durante una hora, entre las 21.30 y las 22.30, debido al paso de los corredores.

maraton nocturna Maratón Nocturna: cortes de tránsito y operativo especial. Prensa Ciudad de Mendoza Entrega de kits La entrega de kits se realizará en La Báscula, ubicada en la Nave Cultural, con el siguiente cronograma: