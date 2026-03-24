Cortes de agua imprevistos afectan a gran parte de Godoy Cruz

Desde Aguas Mendocinas indicaron que se rompió una válvula esclusa y un caño maestro. Esperan que el servicio se restablezca esta noche.

En pleno feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, gran parte de los vecinos de Godoy Cruz sufren un corte de agua. El problema con el servicio de agua potable comenzó pasado el mediodía y desde Aguas Mendocinas estiman que se extenderá hasta las 20.

corte de agua canilla falta de agua aguas mendocinas (11).jpg El corte de agua afecta los vecinos de Godoy Cruz. Santiago Tagua/MDZ Los cortes de agua El primer corte de agua afectó la zona ubicada entre Cervantes a Barcala y Mariano Moreno a Sarmiento de Godoy Cruz. Según informaron desde Aysam que los trabajadores están cambiando una válvula esclusa.

Cerca de las 16, ocurrió el siguiente corte de agua que afectó a los vecinos de la zona entre Carrodilla y Rawson, y de Roca a Acceso Sur de Godoy Cruz. En este caso el problema con el servicio ocurrió porque se rompió un caño maestro.