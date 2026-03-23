Nuevo corte de agua en el Gran Mendoza: la asombrosa cantidad en un año

Este sábado 28 de marzo desde las 5 de la mañana habrá un corte de agua programado por Aysam (Aguas Mendocinas). Se extenderá durante toda la jornada en el Gran Mendoza. Se trata de un plan para optimizar el servicio de agua que lleva adelante la empresa. En un año, la cantidad de cortes masivos sorprende: han sido 10 - no todos de la misma intensidad y contando el del sábado próximo - y algunos se han extendido por más de un día.

Para el próximo sábado, entre los trabajos previstos se incluye la instalación de una válvula mariposa en un acueducto de 600 milímetros en la cámara seca Benegas, así como la colocación de dos compuertas en una cámara hexagonal de derivación del acueducto diámetro nominal 1.100 mm. Estas mejoras buscan optimizar el control del caudal y la distribución del agua en distintos sectores del sistema, sostuvo la empresa en el comunicado del corte.

El corte programado afectará a zonas de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, incluyendo barrios y distritos de alta densidad poblacional. O sea que será un megacorte.

La página web de Aysam anuncia diariamente si hay cortes de servicio, abriendo una pestaña pero no los deja archivados. Según un relevamiento que hizo MDZ, en un año hubo 10 fines de semana en los que el Gran Mendoza se quedó sin agua.

El año pasado, 2025, fue un año donde hubo 5 megacortes. El primero se produjo en febrero de ese año, durante todo el día 20 , para algunas zonas de la Ciudad de Mendoza. El suministro del recurso se suspendió debido a tareas de empalme de redes .

Pero 8 días después, hubo otra interrupción del servicio de casi un día en la ciudad de Mendoza porque explotó un caño en la calle Colón. El agua estuvo cortada desde calle Mitre a San Martín y desde calle Sarmiento a Colón.

En sábado 2 de agosto la empresa de aguas realizó un importante operativo para la colocación de 3 caudalímetros electromagnéticos en los acueductos de 750 mm y 900 mm de diámetro en la zona de la Puntilla y en cercanías de la rotonda de Marciano Cantero (Ex. Av. Perón) Godoy Cruz. El agua estuvo cortada en distintos puntos del Gran Mendoza y se restableció al otro día.

Septiembre, dos cortes de agua

Septiembre fue un mes con dos cortes de agua masivos El sábado 6 de septiembre hubo un corte de agua que había sido postegado desde el 31 de agosto por la tormenta de Santa Rosa. Se hizo la maniobra de mantenimiento en el descargador de fondo del Dique Potrerillos y, por el otro, la instalación del nuevo caudalímetro por parte de la empresa estatal.

Entre 24 y 48 horas no hubo agua en distintos distritos del Gran Mendoza. La Favorita de Ciudad; en Godoy Cruz, de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodriguez Peña; en Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva; en Luján de Cuyo: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III; en Maip Coquimbito y Luzuriaga.

El 23 de septiembre, después de varias postergaciones de cortes anunciados, hubo uno que afectó durante todo el día el centro mendocino. Desde las 9 a las 21.

Los megacortes de Aysam en octubre y noviembre

El 10 de octubre del año pasado, hubo un megacorte que afectó a zonas de 6 departamentos. Respondió a obras de mantenimiento y optimización del sistema de distribución macro de agua potable, para mejorar el abastecimiento a largo plazo en distintas zonas de la provincia, de acuerdo a lo que informó la empresa.

Los trabajos técnicos se extendieron entre 12 y 15 horas, pero la recomposición total del servicio duró hasta 48 horas en alguna de las zonas.

El sábado 1 de noviembre hubo un megacorte en el Gran Mendoza. La empresa lo justificó en su página oficial de la siguiente manera: " Se debe a última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy y, de esta manera, se darán por concluidos los cortes generales que se han tenido que realizar para poder ejecutar esta obra.Con una inversión de más de USD 5.1 millones y con financiamiento provincial, la obra que beneficiará a más de 1.100.000 mendocinos, ya tiene un avance de ejecución de 76,93 %.Es la primera vez en la historia de la empresa que se ejecuta una obra integral que incluye la optimización del Sistema de Macrodistribución y el Sistema de Macromedición, ya se han instalado 10 caudalímetros y está en funcionamiento parcial una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla".

Como en los cortes previos, los trabajos se extendieron hasta 15 horas y el servicio en algunas se reestableció hasta 48 horas después.

Cortes de agua en 2026

El viernes 23 de enero de este año, hubo un corte masivo.Aguas Mendocinas instaló 2 nuevos caudalímetros sobre los acueductos 350 mm y 450 mm de diámetro, a la salida del establecimiento potabilizador Luján II. Empezó a las 5 de la mañana.

Las zonas afectadas fueron Luján desde desde Carrodilla a Juan José Paso y de Acceso Sur a Terrada; en Maipú desde Coquimbito, Luzuriaga; en Guaymallén desde San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva, Capilla del Rosario y en Godoy Cruz desde Carrodilla a Rodríguez Peña, y desde lateral Oeste Acceso Sur a 9 de Julio.

El 26 de enero se registraron cortes y baja presión tras intensas tormentas, afectando zonas del Gran Mendoza.

Las recomendaciones de Aysam para los cortes

Cuando se corta el suministro de agua potable, generalmente por esta decisión de la empresa, se recomienda- como para el próximo sábado-: