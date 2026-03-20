Se viene el mega corte de agua en el Gran Mendoza: cuándo será y para qué

La empresa Aguas Mendocinas informó que en los próximos días se llevará a cabo un corte programado del servicio en distintos puntos del Área Metropolitana.

La empresa Aguas Mendocinas informó que el sábado 28 de marzo se llevará adelante un corte programado del servicio en distintos puntos del Área Metropolitana, debido a la ejecución de trabajos técnicos clave en la red de distribución. Las tareas forman parte de una etapa final de obras en la zona de La Puntilla, consideradas estratégicas para mejorar el abastecimiento.

Según detalló Aysam, el operativo comenzará a las 5 de la mañana y se extenderá durante toda la jornada. Las labores estarán a cargo de personal especializado de Operaciones e Inspección, en conjunto con una firma contratista, y apuntan a completar intervenciones en la cámara de macro regulación.

Entre los trabajos previstos se incluye la instalación de una válvula mariposa en un acueducto de 600 milímetros en la cámara seca Benegas, así como la colocación de dos compuertas en una cámara hexagonal de derivación del acueducto diámetro nominal 1.100 mm. Estas mejoras buscan optimizar el control del caudal y la distribución del agua en distintos sectores del sistema.

Corte de agua en Mendoza La iniciativa se enmarca en un proyecto de gran escala impulsado por Aguas Mendocinas, que contempla una inversión superior a los 5 millones de dólares. El objetivo es elevar la eficiencia operativa y garantizar un servicio más estable para una población que supera los 800 mil usuarios en el Gran Mendoza.

Además y, como parte fundamental en este plan de obras, ya se han colocado 14 caudalímetros sobre acueductos de salida de plantas y acueductos de transporte: 2 zona Palmares Valley, 3 E°P° Benegas, 3 E°P° Alto Godoy, 1 Plaza Cioppo, 1 E°P° Potrerillos, 2 E°P° Luján II, y 2 en La Puntilla.