Córdoba será sede del Mundial Sub-17 de Esquí Náutico

Córdoba será escenario, por primera vez, del Campeonato Mundial Sub-17 de Esqui Náutico , un evento de jerarquía internacional que reunirá a más de 120 atletas provenientes de 30 países . La cita se desarrollará del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, marcando un hito para el deporte provincial y nacional.

La presentación oficial se realizó en la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes , donde autoridades deportivas destacaron la relevancia del certamen.

La competencia tendrá lugar en el Club Ahumada Esquí Náutico, ubicado entre San José y Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra , al pie de las sierras cordobesas. El predio cuenta con un espejo de agua artificial diseñado especialmente para las disciplinas de Slalom, Figuras y Salto, cumpliendo con los estándares internacionales.

Durante el lanzamiento, Mariano Reutemann, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes, subrayó la importancia del evento: “Es un honor presentar una competencia náutica de jerarquía mundial en un escenario único. Para el deporte cordobés es un día icónico que nos posiciona en el calendario internacional”.

En la misma línea, Iván Ahumada, vicepresidente de la Federación Argentina de Esquí y Wakeboard, destacó que el Mundial representa “una oportunidad única para mostrar el crecimiento del esquí náutico argentino y para que los jóvenes compitan en casa frente a los mejores del mundo”.

campeonato mundial de esqui nautico (2)

El Lago Ahumada es el resultado de más de diez años de trabajo sostenido por familias y deportistas de Villa Dolores, logrando consolidar una infraestructura de primer nivel, abierta a competencias nacionales e internacionales.

El acto contó además con la presencia de autoridades municipales, entrenadores, sponsors y deportistas, entre ellos Isabella Besso, Sara Gramática y Bautista Ahumada, último medallista panamericano junior 2025, quien expresó su entusiasmo por competir como local.

La entrada será libre y gratuita hasta el 3 de abril, y el público podrá disfrutar no solo de las pruebas oficiales, sino también de exhibiciones, actividades recreativas y un espacio gastronómico con foodtrucks, en una semana que combinará deporte, turismo y comunidad en el corazón de Traslasierra.