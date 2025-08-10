Los Pumas revolucionaron Córdoba: más de 10 mil personas asistieron al entrenamiento en el Kempes

El Kempes batió un récord de asistencia a un entrenamiento a puertas abiertas. Hoy, más de 10 mil personas asistieron a ver a la Selección Argentina de Rugby “Los Pumas”, en la antesala de la primera fecha del Rugby Championship 2025 a realizarse el próximo sábado 16 de agosto, donde enfrentarán a los All Blacks en territorio cordobés.

Desde el mediodía, el público comenzó a llegar al Kempes desde distintos puntos de la Provincia, dando una muestra de lo que genera la mística Puma, esa que nace en la camiseta y se multiplica en cada rincón.

La Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba ofreció actividades deportivas y lúdicas, con la participación de profesores de la Unión Cordobesa de Rugby y de la institución educativa.

En tanto, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Transporte, articuló junto a las cámaras empresarias del sector, la disposición de 55 colectivos para trasladar a más de 2.200 personas, principalmente niñas y niños de instituciones sociales y deportivas del interior, desde todas las latitudes del territorio provincial (Villa de Soto, San Marcos Sierra, San Francisco, Cruz del Eje, Villa María, Oncativo, La Carlota, Río Cuarto, Santa Rosa y una decena más de localidades).

A las 14:30 en punto, comenzó el entrenamiento del seleccionado nacional, oportunidad en la cual comenzaron a desplegar jugadas y destrezas con movimientos precompetitivos, una oportunidad única para que familias puedan ver de cerca a sus ídolos, sentir el impacto de cada tackle y escuchar el inconfundible sonido del scrum.

Al respecto, el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, manifestó: “10 mil personas han podido disfrutar del entrenamiento a puertas abiertas de Los Pumas en el estadio Kempes. Estamos empezando a vivir la fiesta de lo que será un evento histórico con la selección frente a los All Blacks ”.

El entrenamiento sirvió como aperitivo de lo que será el partido que el próximo sábado sostendrán argentinos y neozelandeses, Los Pumas frente a los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship. Porque no todos los días la selección se entrena frente a miles de personas, y en Córdoba fue posible.

“Es una emoción muy grande estar en este estadio, ver la cantidad de gente que vino a ver la práctica. Tengo muchas ganas de jugar en Córdoba, la última vez que jugué en la ciudad fue antes de la pandemia, tengo ganas de ponerme la camiseta frente a mi familia y amigos.”, expresó Joaquín Oviedo, uno de los seis jugadores cordobeses que integran el plantel del seleccionado nacional.