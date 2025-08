Gonzalo Bertranou: entre las críticas y el desafío de volver a estar con Los Pumas

El mendocino Gonzalo Bertranou , a sus 31 años, disfruta de sus días en la provincia y de la posibilidad de jugar en su casa, Los Tordos , mientras palpita el regreso al rugby de los Estados Unidos , con algunas novedades. Al mismo tiempo, habló de Los Pumas , de las críticas a su juego y de su deseo de estar en el próximo mundial, tras no ser citado para los encuentros ante los All Blacks por el Rugby Championship . Lo hizo en el podcast "Un nuevo rugby".

Sobre su juego y los comentarios acerca de su rendimiento dentro de la cancha, el mendocino contó que "conducir a Los Pumas no es fácil. Uno desde su casa dice: 'Che hay que jugar de 9, de 10, es fácil. Tiene que jugar tal y tal. Hay que hacer esto y lo otro'. Santiago Carreras es el mejor jugador que tenemos. No es fácil. Yo también soy cuestionado. Jugar de 9 y de 10 en Los Pumas no es fácil. Si es fácil por ahí desde un sillón decir: 'Che hay que hacer tal cosa, como si tuvieses el plantel de los All Blacks'".