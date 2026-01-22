Confirmaron que el barrio Sismográfica es inhabitable tras el derrumbe y hay conmoción en Comodoro Rivadavia

Autoridades confirmaron que el barrio Sismográfica de Comodoro Rivadavia no podrá ser recuperado y crece la incertidumbre entre las familias afectadas.

Después del derrumbe de este domingo, la zona no podrá volver a habitarse.

A pocos días del derrumbe, las familias del barrio Sismográfica atraviesan un momento de extrema preocupación. Luego de la visita del gobernador de Chubut, las autoridades confirmaron que el sector es inhabitable y que será necesario avanzar con la demolición de las viviendas afectadas.

Tras el deslizamiento del cerro Hermitte, vecinos del barrio Sismográfica de Comodoro Rivadavia confirmaron que la zona no podrá ser recuperada y que las viviendas deberán ser demolidas. La incertidumbre crece mientras esperan definiciones sobre su futuro habitacional.

comodoro rivadavia Aunque se anunciaron medidas de asistencia transitoria, como créditos para alquilar mientras se construyen nuevas casas, los vecinos advierten que todavía no hay definiciones concretas sobre los plazos ni sobre el lugar donde se levantarán las futuras viviendas.

El desgarrador testimonio de un vecino víctima del derrumbe Rubén Neira, vecino del barrio, relató la situación en el programa Buen Día Comodoro. Según explicó, la presencia del gobernador trajo algo de alivio, aunque no despejó todas las dudas. "Todavía no hay nada concreto, pero trajo un poco de tranquilidad el gobernador Torres, diciendo que la plata ya estaba y que ahora va a haber que reorganizarse para empezar el tema de la construcción de las viviendas", expresó.

Además, remarcó que la asistencia incluiría créditos para alquilar de forma temporal: “Seguimos con la misma incertidumbre, porque en Comodoro ya se le deben viviendas a mucha gente”.