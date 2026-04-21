Con el Mundial, el consumo en casa gana protagonismo entre los argentinos

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, el comportamiento de los consumidores argentinos comienza a mostrar un patrón claro: el hogar será el epicentro del consumo y de la experiencia futbolera. Un informe elaborado por Worldpanel by Numerator, indica que el 88% planea seguir los partidos del Mundial desde su casa.

Este fenómeno no solo reafirma el carácter local del consumo, sino también una fuerte tendencia a realizar compras sobre la hora.

Casi la mitad de los consultados asegura que adquirirá productos pocas horas antes de cada encuentro, mientras que otro porcentaje importante lo hará el día previo. En este contexto, los comercios de cercanía y autoservicios ganan protagonismo frente a las grandes cadenas, que concentran las compras más planificadas.

El delivery también se suma a la dinámica, aunque con menor peso que en otros países de la región. Aun así, la experiencia compartida sigue siendo clave: muchos optan por reunirse con familiares o amigos, donde la comida circula como parte del ritual.

Entre las opciones preferidas aparecen la pizza, las picadas, los snacks y las empanadas, consolidando hábitos bien arraigados.

Más allá del consumo, el informe destaca el fuerte vínculo emocional con el fútbol. Argentina lidera el ranking de entusiasmo en América Latina, con más del 80% de los encuestados dispuestos a ver al menos algunos partidos. Incluso entre quienes manifiestan poco interés, la proporción que no verá ningún encuentro es mínima.

Para las marcas, este escenario abre una ventana estratégica. El alto nivel de involucramiento también se traduce en mayor predisposición a probar nuevos productos, en un contexto donde el Mundial no solo moviliza pasiones, sino también decisiones de compra.

Cabe destacar que Worldpanel by Numerator decodifica el comportamiento del comprador para dar forma al futuro de las principales marcas y minoristas del mundo. Asimismo, proporciona datos de consumo de referencia que representan a casi 6 mil millones de consumidores en más de 65 mercados, ofreciendo una visión multidimensional de cómo piensan, compran y consumen las personas.