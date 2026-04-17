A contrarreloj: último día para comprar en 18 cuotas sin interés con Banco Provincia

Se termina la oportunidad de financiar compras en hasta 18 cuotas sin interes con el Banco Provincia . La promoción especial de Provincia Compras llega a su último día este 17 de abril, en una acción pensada para impulsar el consumo previo al Mundial con foco en tecnología y productos para el hogar.

El Banco Provincia lanzó una promoción especial de cara al Mundial de Futbol.

Dentro de Provincia Compras hay una amplia variedad de categorías incluidas en la promoción. Entre las más destacadas aparecen:

Estos productos son especialmente demandados en la previa de la Copa Mundial de Fútbol, ya que permiten equiparse para seguir el evento o planificar viajes.

Cómo acceder a la promoción del Banco Provincia

Para aprovechar las 18 cuotas sin interés es necesario:

Ser cliente del Banco Provincia

Tener una tarjeta de crédito emitida por la entidad

Quienes aún no cuentan con tarjeta pueden gestionarla de forma online y obtener una versión digital a través de la app BIP Móvil, lo que permite comenzar a comprar de inmediato.

Una oportunidad clave

La campaña se desarrolló durante cuatro jornadas consecutivas, del 14 al 17 de abril inclusive. Durante este período, los usuarios pudieron acceder a financiación en 18 cuotas sin interés y descuentos en productos seleccionados.

A partir de finalizada la promoción, la plataforma volverá a su esquema habitual, que contempla hasta 6 cuotas sin interés en artículos específicos. Por eso, se trata de una oportunidad limitada para quienes buscan hacer compras grandes con mejores condiciones de pago.

Con el cierre de la promoción, se termina una de las mejores condiciones de financiamiento disponibles en el mercado actual. Por eso, el 17 de abril marca la última chance para acceder a compras en 18 cuotas sin interés y maximizar el ahorro en productos clave.