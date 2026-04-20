Proponen habilitar la carne de guanaco en todo el país como alternativa de consumo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, sostuvo que la carne de guanaco debería venderse en todo el país. Lo expresó durante la AmCham Summit 2026 , donde la presentó como una opción para el mercado interno ante el aumento de precios de la carne vacuna.

La definición se conoció en un contexto marcado por fuertes aumentos en el precio de la carne vacuna durante los últimos meses, situación que abrió el debate sobre nuevas alternativas destinadas al consumo interno.

Durante declaraciones brindadas al diario La Opinión Austral en el marco de la AmCham Summit 2026, realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Pino aseguró que este producto debería tener circulación federal. “Debería poder comercializarse en todo el país”, expresó el dirigente rural.

Pino remarcó además las cualidades alimenticias del producto y sostuvo que se trata de una carne con reconocimiento creciente. Según indicó, “ es una proteína muy buena, muy valorada, y tiene que lograr un tránsito federal ”. El dirigente también vinculó la discusión con la realidad productiva del sur argentino, donde consideró necesario redefinir estrategias para mejorar la actividad ganadera.

Pino planteó la idea en base al crecimiento sostenido en la población de guanacos en la Patagonia.

El impacto del crecimiento de guanacos en la Patagonia

En su análisis, Pino señaló que en los últimos años se registró un crecimiento sostenido en la población de guanacos en la Patagonia.

Ese escenario, explicó, tuvo consecuencias negativas para la producción ovina, sector que además enfrenta dificultades derivadas de depredadores naturales y de distintos factores económicos adversos. “Ahora que hay un mejor panorama, hay que replantearse cómo queremos producir en la Patagonia”, afirmó.

Optimismo del sector agropecuario

El titular de la SRA aseguró que entre los productores existe predisposición para avanzar en nuevos proyectos productivos. Según sostuvo, hoy predominan “ganas de hacer”, impulsadas por valores que calificó como razonablemente buenos y por una mirada positiva hacia el futuro.

Opinión sobre la inflación de marzo

Consultado por el índice de inflación de marzo, que se ubicó en 3,4%, Pino consideró que el dato no habría sido bien recibido por el Gobierno nacional. En ese sentido, hizo referencia al presidente Javier Milei y al ministro de Economía Luis Caputo.

Sin embargo, remarcó que ambos transmiten confianza respecto del rumbo económico y señaló que apuntan a reducir la inflación para alcanzar registros con “0 adelante” lo antes posible.