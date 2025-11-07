Cómo sigue el tiempo en Mendoza tras la tormenta: más calor de día y riesgo de tormentas

Después del temporal, se vienen tardes más cálidas, noches inestables y nevadas en la cordillera entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre en Mendoza.

Tras un par de días de lluvias intensas y granizo, en algunas zonas, las personas se preguntan cómo estará el tiempo en Mendoza durante el fin de semana. Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por la página de contingencias de la provincia, se esperan días inestables pero con temperaturas agradables.

Según el dicho popular "siembre que llovió, paró", en este caso, el mismo se lo toma literal, ya que se avecina el fin de semana y los planes al aire libre son el denominador común en la provincia de Mendoza. Para estos días, se esperan días cálidos desde la temperatura, con máximas que rondarían entre los 26 y 27 grados y mínimas en los 8 grados. Sin embargo, en estos días habrá algunas tormentas aisladas y vientos en distintos puntos de la provincia.

Viernes con zonas de inestabilidad Para la jornada de hoy, la página de contingencias de la provincia de Mendoza, pronosticó un día que estará parcialmente nublado, con poco cambio en la temperatura, vientos moderados del sudeste. Lluvias en la mañana. Precipitaciones en cordillera.

Se espera que la máxima alcance los 24 grados y la mínima de 8 grados. En lo general será un día típico de primavera donde el cielo cubierto ayudará a aquellas personas que realicen actividades al aire libre.

pronostico finde Así estará el tiempo en Mendoza durante el fin de semana El cielo seguirá parcialmente nublado, con ratos de sol y un calor que quiere ser protagonista. Viento del sector sur, sostenido. Hacia la tarde-noche, chance de tormentas aisladas en el Gran Mendoza y oasis productivos. En altura, nevadas intermitentes; revisar partes de Vialidad y pasos fronterizos por hielo, viento blanco o baja adherencia. Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera. Con una máxima de 26 grados y una mínima que rondaría en los 8 grados.