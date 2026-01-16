Cómo se encuentra el paso a Chile en el inicio del fin de semana

El paso a Chile está habilitado en ambos sentidos de circulación y las demoras son considerablemente menores respecto de semanas anteriores.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas. En plena temporada de verano, continúa el movimiento de mendocinos hacia Chile. Sin embargo, las demoras de la última semana han sido considerablemente menores a las de semanas atrás, cuando se registraron más de 4 horas de espera.

Este jueves, el tiempo máximo para cruzar a Chile fue de 60 minutos de demora en Los Libertadores, según informaron las autoridades.

En cuanto al pronóstico, Contingencias Climáticas señala una jornada con poca nubosidad en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° Previo a iniciar viaje se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: