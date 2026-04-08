Cómo prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono ante la llegada del frío

Con la llegada de las primeras temperaturas frías en todo el país, el encendido de estufas, hornos y hornallas se vuelve una constante en todos los hogares. Sin embargo, lo que debería ser confort puede transformarse en una trampa mortal: el monóxido de carbono (CO).

La señal visual más clara de que un artefacto está funcionando mal es el color de la llama.

No esperes al día más frío del año para probar la estufa.

El error más común es sellar la casa para que no entre el frío.

Rejillas de ventilación: nunca tapar con cartones, plásticos o muebles. Son vitales para la renovación del aire.

La “rendija” de seguridad: siempre se debe dejar una ventana abierta apenas unos centímetros para permitir la circulación de oxígeno, especialmente si se usan artefactos que no son de “tiro balanceado”.

Lo que nunca hay que hacer

Hornallas y hornos: jamás corresponde usarlas para calefaccionar el ambiente. No fueron diseñados para eso y consumen el oxígeno de la habitación rápidamente.

En el hogar, la presencia de calefones, termotanques, calderas, estufas, braseros, salamandras, cocinas y anafes, son los principales generadores de monóxido de carbono. Foto: Archivo. El sur de Mendoza está dentro del régimen de Zona Fría.

Braseros y estufas a querosén: si no queda otra opción que usarlos, encendelos y apagalos siempre fuera de la casa. Nunca hay que dormir con un brasero encendido adentro.

Grupos electrógenos: deben estar siempre en el exterior, lejos de puertas o ventanas.

¿Cómo reconocer una intoxicación?

Los síntomas suelen confundirse con una gripe o una mala digestión, pero si aparecen la gente se encuentra en un ambiente calefaccionado, hay que sospechar del monóxido de carbono: dolor de cabeza intenso; náuseas y vómitos; mareos y debilidad; somnolencia o pérdida del conocimiento.

Ante la menor sospecha, abrí puertas y ventanas, se debe salir al aire libre y acudir al centro de salud más cercano.

Además, como detalle extra se debe considerar la instalación de un detector doméstico de monóxido de carbono, ya que son dispositivos económicos que emiten una alarma sonora al detectar niveles peligrosos del gas, dando el tiempo necesario para reaccionar.