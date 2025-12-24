Cómo funcionarán los trenes y colectivos en el AMBA el 24 y 25 de diciembre: horarios especiales por Navidad

En el marco de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, Trenes Argentinos informó que este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre los servicios ferroviarios del AMBA funcionarán con cronogramas especiales. Según detalló la empresa, todas las líneas circularán con el esquema correspondiente a los días sábados, una modalidad que se repite todos los años durante las fiestas.

Cuáles serán los horarios de los trenes durante este 24 y 25 de diciembre De acuerdo a lo informado, los trenes del AMBA tendrán horarios reducidos durante estas fechas. Tanto el 24 como el 31 de diciembre, los servicios funcionarán como los sábados, con el último tren saliendo alrededor de las 23:50. En tanto, el jueves 25 de diciembre y el 1° de enero, los ferrocarriles operarán con el cronograma de domingos y feriados, finalizando sus recorridos cerca de las 21:00. Desde la empresa recomiendan consultar los horarios oficiales antes de viajar para evitar inconvenientes.

trenes_argentinos_linkedln.jpg Trenes Argentinos / LinkerdIn Cuáles serán los horarios de los colectivos durante este 24 y 25 de diciembre En cuanto al transporte automotor, los colectivos del AMBA mantendrán un esquema diferenciado. El miércoles 24 de diciembre funcionarán con horarios regulares, iniciando sus recorridos desde las 5.30 de la mañana y extendiendo el servicio hasta franjas que van desde las 21.40 hasta las 23.30, según cada línea. No obstante, se anticipa que durante la tarde podría haber una reducción en la frecuencia de las unidades debido a la menor demanda y a las celebraciones de Nochebuena.

Por su parte, el jueves 25 de diciembre, feriado nacional por la Navidad, los colectivos circularán con la frecuencia habitual de domingos y feriados. En general, los servicios comenzarán alrededor de las 8 de la mañana y finalizarán cerca de las 22.30, con una disminución considerable en la cantidad de unidades disponibles, lo que podría generar mayores tiempos de espera en las paradas.