Fin de año y quemaduras: cómo actuar ante accidentes y cuándo ir a guardia médica

Durante las celebraciones de fin de año aumentan de manera significativa las consultas por quemaduras vinculadas al uso de pirotecnia , parrillas y accidentes en el hogar. Frente a este escenario, especialistas del Hospital Italiano remarcan la importancia de la prevención y de una consulta médica temprana para reducir riesgos y secuelas.

“En esta época vemos un incremento de quemaduras que, en muchos casos, podrían evitarse. Cuando ocurren, es fundamental concurrir a la guardia de un centro especializado para prevenir complicaciones”, explicó el doctor Hernán Aguilar, subjefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Italiano.

Ante una quemadura leve, los profesionales recomiendan lavar la zona con abundante agua fresca a temperatura ambiente una vez apagada la lesión.

Además, advierten no aplicar hielo ni productos caseros como cremas, manteca o pasta dental , ya que pueden agravar el daño.

Tampoco se debe retirar ropa adherida a la piel ni reventar ampollas en el domicilio, prácticas que aumentan el dolor y el riesgo de infección. En todos los casos, se aconseja una evaluación médica.

Nueva unidad en el Hospital Italiano

En este contexto, el Hospital Italiano anunció la puesta en marcha de la Unidad de Manejo Multidisciplinario de Pacientes con Lesiones por Quemaduras, un nuevo dispositivo institucional destinado a optimizar la atención y el seguimiento de estos cuadros.

La unidad cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por Terapia Intensiva, Cirugía Plástica, Clínica Médica, Enfermería especializada, Kinesiología, Soporte Nutricional, Psicología y Terapia Ocupacional, entre otras áreas. El objetivo es acompañar al paciente desde la urgencia inicial hasta la rehabilitación y el control ambulatorio.

Como parte de esta iniciativa, ya funciona el Consultorio de Quemados y Curaciones, que atiende los viernes de 11 a 13 en la sede de Almagro, con demanda espontánea. El espacio está destinado a pacientes ambulatorios para diagnóstico, tratamiento, curaciones y seguimiento, con turnos disponibles a través de los canales habituales y del Portal de Pacientes. También continúa activo el consultorio ambulatorio de Cirugía Plástica Pediátrica, de lunes a jueves.

Desde la institución recordaron que las quemaduras agudas deben ser evaluadas primero en la guardia, donde se realiza el tratamiento inmediato, mientras que los consultorios ambulatorios están orientados al control y seguimiento especializado.