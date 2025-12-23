Salud con conciencia: guía práctica para evitar los excesos de comida y bebida en las fiestas de fin de año

Moderación, hidratación y planificación ayudan a evitar malestares digestivos y riesgos del alcohol, para disfrutar las fiestas con salud y responsabilidad.

Las fiestas de fin de año son una oportunidad para compartir y celebrar

A medida que el año va llegando a su fin, el calendario se llena de brindis, despedidas y reuniones que, a menudo, giran en torno a la mesa. Es en este contexto de celebración donde el riesgo de comer y beber en exceso aumenta significativamente. Si bien son momentos de disfrute, los excesos pueden traducirse rápidamente en un malestar que va desde la indigestión hasta la hinchazón abdominal, afectando el bienestar por varios días.

Para sortear las fiestas sin sobresaltos y preservar la salud, destaco la importancia de la moderación y la planificación. Las malas digestiones, la distensión gástrica y la pesadez son consecuencias directas de la ingesta desmedida de alimentos y bebidas, especialmente alcohólicas.

El primer paso, es tomar conciencia de las porciones Aunque la variedad y la abundancia tienten, es fundamental no perder de vista la noción de saciedad. Sin embargo, si se cae en el exceso, la clave está en el día después. Si comemos en exceso, al día siguiente debemos retomar los hábitos saludables de alimentación. Una de las estrategias más efectivas para controlar el apetito en la mesa navideña es incorporar alimentos con alto poder de saciedad y bajo aporte calórico.

3-good-food-choices Para sortear las fiestas sin sobresaltos y preservar la salud, destaco la importancia de la moderación. Archivo. Además de cuidar lo que se come, es esencial enfocarse en el cómo. La práctica de realizar ayunos como método de “compensación” por los excesos del día anterior. En lugar de ayunar, lo apropiado es retomar inmediatamente la rutina alimentaria saludable y planificar las comidas de los días subsiguientes. Otro pilar fundamental para ayudar al cuerpo a procesar la comida abundante es la hidratación. Beber agua de manera constante a lo largo del día es vital para favorecer el proceso digestivo y mantener un tránsito intestinal óptimo.

Las celebraciones de fin de año están íntimamente ligadas al consumo de alcohol, una práctica que, en exceso, se convierte en un serio problema de salud. El etanol, una vez en el organismo, altera el funcionamiento del sistema nervioso central, afectando directamente el comportamiento y la capacidad de reacción. La intoxicación aguda por alcohol genera malestar y también está asociada a graves complicaciones, siendo los accidentes de tránsito uno de los riesgos más trágicos. Por ello, la prevención y la responsabilidad son innegociables.