Cómo se encuentran los menores que sufrieron quemaduras por la explosión en el Colegio Guadalupe de Palermo

Dos alumnos del Colegio Guadalupe de Palermo donde ocurrió la explosión de un experimento científico, permanecen internados a una semana del accidente escolar.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles 15 de octubre, durante una feria de ciencias en la sede escolar de la calle Paraguay 3925 del barrio porteño de Palermo. Los estudiantes del secundario quisieron realizar un experimento que buscaba recrear una erupción volcánica, utilizando fuego y alcohol. Lamentablemente, después de unos minutos, la maqueta explotó y provocó que al menos cinco alumnos resultaran heridos.

Tras el llamado de las autoridades del establecimiento a la Policía de la Ciudad, llegaron al Colegio los efectivos y personal del SAME para atender a los heridos. Allí, el personal médico constató que al menos cinco menores resultaron lesionados durante el incidente, por lo que debieron ser trasladados a hospitales porteños de inmediato.

Afortunadamente, tres de los cinco estudiantes fueron dados de alta el mismo día, tras recibir la requerida atención médica. Sin embargo, otros dos menores siguieron internados en dos nosocomios diferentes debido a la gravedad de las quemaduras .

Uno de ellos se encuentra en estado reservado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez . Fuentes médicas informaron que el alumno presenta lesiones en las vías respiratorias superiores y se encuentra bajo asistencia respiratoria. A pesar de la gravedad del cuadro, señalaron que evoluciona favorablemente con el paso de los días.

El otro estudiante, también menor de edad, permanece internado en el Hospital de Quemados. Asimismo, revelaron que se encuentra en proceso de tratamiento médico y recibe curaciones para las heridas provocadas por el estallido.

Mirá el video del relato de una madre tras la explosión del experimento

El relato de la madre de un estudiante del Colegio Guadalupe, tras la explosión del experimento volcánico

Cómo se dio la explosión del volcán en la feria de ciencias

Según la información reunida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 5, a cargo del fiscal Miguel Ángel Kessler, la explosión se produjo cuando un alumno de 16 años arrojó alcohol a un mechero cuyo fuego se estaba extinguiendo. La reacción generó una detonación que provocó quemaduras severas a varios estudiantes, en particular al joven que manipuló el material inflamable.

La fiscalía investiga si existió una conducta negligente por parte de los adultos responsables de la actividad. En ese sentido, se evalúa la posibilidad de imputar a personal del establecimiento por el delito de lesiones culposas por omisión del deber de cuidado, ante la presunta falta de control en el uso de elementos inflamables durante la actividad escolar.