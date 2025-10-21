Un informe revela si conviene ir al trabajo en moto o transporte público

El mercado de motos atravesó un primer semestre de mucho movimiento. Entre enero y junio de 2025 se patentaron más de 305.000 unidades, lo que representa un crecimiento del 50% frente al mismo período del año pasado, según cifras de la Asociación de Concesionarios de Automotores ( ACARA ).

Detrás de este repunte se combinan varios factores: una macroeconomía más estable, mayores facilidades de financiamiento y el lanzamiento de nuevos modelos que dinamizaron la oferta.

Pero hay varios factores más que explican el fenómeno. El primero y más claro es que es una excelente solución de movilidad, ágil y eficiente, especialmente en grandes ciudades. El otro es el ahorro de costos, ya que, en comparación con un automóvil, las motos son significativamente más económicas tanto en su adquisición como en su mantenimiento.

En el último año también se pusieron sobre la mesa los planes de financiamiento y cuotas accesibles que resultan determinantes a la hora de acceder a un vehículo propio. Incluso el aumento de la presencialidad laboral nuevamente impulsó la demanda.

Pero un evento particular de este año influyó directamente en el mercado de motos: la relación costo del transporte público versus el precio del combustible.

“El precio del combustible tuvo un aumento marginal, debido a la baja de la inflación, y adicionalmente el transporte público sufrió un aumento escalonado, debido al atraso que llevaba el precio del boleto respecto a la inflación que se venía acumulando en los últimos años”, analizó Facundo Álvarez, Business Intelligence de redoo, la consultora especializada en tecnología para el sector de concesionarias.

Otro punto no menos importante que también va emparejado con el crecimiento de estos vehículos es el uso comercial que se les puede dar. Muchas aplicaciones que ofrecen servicios de reparto de comidas tipo delivery o traslados de personas hoy están creciendo fuertemente por la flexibilidad horaria y la inmediatez para comenzar a generar ingresos. La tendencia general indica que hay entre un 20% y un 40% más de conductores y repartidores en el último año en el sector de las aplicaciones, lo que dispara la demanda de motos.

“Los factores que podrían amenazar esto es obviamente un cambio de rumbo económico que genere una incertidumbre tanto en el mercado como en la población en general”, señaló Álvarez de cara al futuro del mercado, pero aclaró que, de todas maneras, se espera que para el año próximo el mercado tienda a encontrar su punto de equilibrio y acompañado a una mejora en las tasas de interés pueda tener un crecimiento de entre un 10 a un 15%.

Un análisis elaborado por redoo comparó la compra de una moto, la más económica del mercado y financiada en cuotas, contra el precio del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires para saber, en términos económicos, cómo conviene moverse hoy.

En octubre de 2025, el precio del subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó los $1768 (con SUBE sin registrar). Mientras que el precio del boleto mínimo de colectivo llegó a los $869 (con SUBE sin registrar).

Por otro lado, la moto más económica que se vende en el mercado argentino es la Cronos 110 Base, marca Keller. La misma se comercializa en un precio de $1.669.940 (patentada); las concesionarias ofrecen este tipo de vehículos financiados con tarjeta de crédito. Un ejemplo de bajada de cuotas es de 12 cuotas de $ 221.406.

Para la comparación de un escenario cotidiano, una persona que toma dos transportes públicos por día (subte y colectivo) con la SUBE sin registrar, en ir y volver a su casa gasta $5274 por día, o $105.480 mensuales.

Esto quiere decir que una persona haciendo un viaje combinado 2 veces por día, estaría cubriendo el 47% de la cuota (la financiación de 12 cuotas) de un vehículo. Con este mismo razonamiento, la cuota de la moto más económica del mercado representa 84 viajes por mes.

La conclusión, entonces, es que el número que resulta no es extremadamente alto, por lo que una persona que suele tomar cotidianamente transporte público puede llegar a cubrir una gran parte de la cuota de una moto con lo que gasta en pasajes. “No solo eso, sino que una vez transcurrido ese año, la persona pudo capitalizar toda esa inversión en un bien propio”, explica Álvarez.

Tomando datos de la ficha técnica, por ejemplo, Cronos 110 Base de la marca Keller el dato de consumo de combustible es de 47,2 kilómetros por litro. Por otro lado, en transporte público, la línea de subte que más recorrido tiene es la línea de subte B con 12 kilómetros. Adicionalmente a esto el boleto mínimo de colectivo cubre de 0 a 3 kilómetros. Tomando el escenario donde más recorrido se realice en transporte público sería 12 kilómetros de subte sumado a 3 kilómetros de colectivo. Esto da un recorrido de 15 kilómetros para un viaje combinado de $2637.

Para realizar esta cantidad de kilómetros (15 km) una moto, se consumiría 0,3 litros de nafta. El precio de la nafta súper en CABA en octubre del 2025 es de $1370. Entonces el costo del combustible para recorrer 15 km es de $435, aproximadamente. “Esto quiere decir que, por viaje nos estaríamos ahorrando $2200. Suponiendo dos viajes por día, cinco días a la semana, cuatro semanas al mes, el ahorro total por mes en combustible sería aproximadamente de $88.000”, analiza el informe de redoo.

Tomando en cuenta el gasto del seguro de moto, un seguro promedio en octubre 2025, era de $48.000. Por lo que el ahorro neto es de $40.000. En conclusión, si estas condiciones se mantuvieran, el análisis muestra que conviene más utilizar una moto en lugar de usar el transporte público todos los días; no solo eso, sino que dado el precio del bien ($1.669.940) el repago de este llevaría aproximadamente 41,5 meses. “Traduciéndolo: una persona que invierte en una moto en comparación con una persona que toma transporte público al cabo de 3 años se capitalizó con un bien de aproximadamente $ 1,6 millones”, concluyó Álvarez.