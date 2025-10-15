Suzuki lanza una edición especial de una de sus motos más icónicas
Se trata de una edición que eleva aún más el estatus de una de las motos más emblemáticas de Suzuki.
Desde su llegada al mercado, la Suzuki Hayabusa se posicionó como un símbolo de velocidad, dominio técnico y carácter en la carretera. Ahora, Suzuki rinde homenaje a este legado con una edición especial que destaca por detalles únicos, pensados para quienes buscan no solo prestaciones, sino también distinción.
Los cambios estéticos de la nueva versión especial de la Suzuki Hayabusa
La nueva Special Edition 2026 se diferencia a primera vista gracias a una serie de elementos exclusivos:
Te Podría Interesar
- Emblema conmemorativo “Special Edition” en el depósito.
- Molduras blancas en el carenado que refuerzan su afilada silueta.
- Adhesivos especiales y logotipo SUZUKI en relieve en el depósito.
- Escape exclusivo desarrollado para esta versión.
- Carenado monoplaza de serie.
La moto se viste además con un llamativo color "Pearl Vigor Blue", un azul profundo que, en contraste con el blanco, realza su carácter deportivo y sofisticado.
La esencia de la Suzuki Hayabusa, intacta
Más allá de su estética, la Suzuki Hayabusa 1300 Special Edition mantiene intacta la esencia mecánica y tecnológica que la ha convertido en un icono.
Equipa el inconfundible motor de 1.340 cm3 de cuatro cilindros en línea y 190 HP, con cambio de seis marchas y sistema de Quick Shift bidireccional, capaz de ofrecer una gran aceleración.
El conjunto se completa con un chasis de aluminio de doble viga, suspensiones KYB ajustables, frenos Brembo Stylema y un completo arsenal de ayudas electrónicas agrupadas en el Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Este incluye modos de potencia, control de tracción, sistema anti-wheelie, launch control y control de crucero, entre otros.
Precio de la nueva Suzuki Hayabusa
La Suzuki Hayabusa Special Edition 2026 llega a los concesionarios españoles con un precio de 22.590 euros. Una oportunidad única de disfrutar de una moto legendaria con un acabado exclusivo, disponible en unidades limitadas.