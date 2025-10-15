Suzuki lanza una edición especial de una de sus motos más icónicas

Desde su llegada al mercado, la Suzuki Hayabusa se posicionó como un símbolo de velocidad, dominio técnico y carácter en la carretera. Ahora, Suzuki rinde homenaje a este legado con una edición especial que destaca por detalles únicos, pensados para quienes buscan no solo prestaciones, sino también distinción.

La nueva Special Edition 2026 se diferencia a primera vista gracias a una serie de elementos exclusivos:

La moto se viste además con un llamativo color "Pearl Vigor Blue", un azul profundo que, en contraste con el blanco, realza su carácter deportivo y sofisticado.

Más allá de su estética, la Suzuki Hayabusa 1300 Special Edition mantiene intacta la esencia mecánica y tecnológica que la ha convertido en un icono.

Equipa el inconfundible motor de 1.340 cm3 de cuatro cilindros en línea y 190 HP, con cambio de seis marchas y sistema de Quick Shift bidireccional, capaz de ofrecer una gran aceleración.

El conjunto se completa con un chasis de aluminio de doble viga, suspensiones KYB ajustables, frenos Brembo Stylema y un completo arsenal de ayudas electrónicas agrupadas en el Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Este incluye modos de potencia, control de tracción, sistema anti-wheelie, launch control y control de crucero, entre otros.

Precio de la nueva Suzuki Hayabusa

La Suzuki Hayabusa Special Edition 2026 llega a los concesionarios españoles con un precio de 22.590 euros. Una oportunidad única de disfrutar de una moto legendaria con un acabado exclusivo, disponible en unidades limitadas.