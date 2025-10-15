El patentamiento de autos en Mendoza marca un récord de la era Milei

Los registros de patentamientos de vehículos en la provincia de Mendoza durante la gestión Milei reflejan una tendencia de crecimiento en el sector automotor. Según los informes técnicos del Indec , el patentamiento de automóviles experimentó un aumento sostenido a partir del tercer trimestre de 2024.

El proceso llegó a septiembre de 2025 con la cifra de ventas más alta registrada en los datos disponibles desde el inicio de la actual administración.

La venta de automóviles en Mendoza, medida por unidades patentadas, mostró un inicio de 2024 con cifras bajas. En marzo de 2024 se registraron 708 unidades, y en junio del mismo año se anotaron 689 unidades.

A partir del tercer trimestre de 2024, el sector inició una fuerte recuperación que marcó el comienzo de la racha alcista solicitada. Los patentamientos mensuales superaron consistentemente los trimestres previos. Septiembre de 2024 cerró con 1.060 unidades patentadas en Mendoza, lo que reflejó un aumento significativo respecto a meses anteriores.

Pese a una caída estacional en diciembre de 2024, cuando se registraron 427 unidades, el primer trimestre de 2025 mostró una aceleración notable. El nivel superó ampliamente el anterior a la asunción del nuevo gobierno, alcanzando 1.257 unidades en marzo de 2025. Esto significa un 77,5% más que el mismo mes del año anterior.

Esta tendencia al alza se consolidó en el segundo trimestre de 2025, con 1.577 unidades en junio. Esto representó incremento interanual del 128,9%.

Finalmente, el tercer trimestre de 2025 culminó con un pico de ventas. En septiembre de 2025, Mendoza registró 1.667 patentamientos de automóviles, la cifra más alta de toda la serie de datos disponible desde marzo de 2024.

En términos de la participación a nivel nacional, la jurisdicción de Mendoza pasó de representar el 4,1% del total de patentamientos de automóviles en marzo de 2024 a contribuir con el 4,4% del total país en septiembre de 2025.

Motos

En el caso de los motovehículos, Mendoza también experimentó un fuerte crecimiento, especialmente durante los primeros trimestres posteriores al cambio de gestión. No obstante, el tercer trimestre de 2025 no alcanzó el máximo registrado en la serie.

Los datos indican el récord de patentamientos de motovehículos para la provincia dentro de este período se produjo en marzo de 2025, con 2.075 unidades. En ese mes, el crecimiento interanual se estableció en un 109,0%.

La secuencia de patentamientos de motovehículos por unidades y variación interanual se desarrolló de la siguiente manera:

Marzo de 2024: 993 unidades. La variación interanual fue de -38,2%.

Junio de 2024: 979 unidades. La variación interanual fue de 10,6%.

Septiembre de 2024: 1.503 unidades. La variación interanual fue de 51,8%.

Diciembre de 2024: 1.904 unidades. La variación interanual fue de 76,0%.

Marzo de 2025 (Pico): 2.075 unidades. La variación interanual fue de 109,0%.

Junio de 2025: 1.633 unidades. La variación interanual fue de 66,8%.

Septiembre de 2025: 1.942 unidades. La variación interanual fue de 29,0%.

A pesar de que septiembre de 2025 reportó un crecimiento interanual del 29,0%, con 1.942 unidades registradas, esta cifra se ubicó por debajo del pico alcanzado en marzo de este año. En cuanto a la participación provincial en el mercado nacional de motovehículos, Mendoza representó el 3,6% del total país en septiembre de 2025, tras haber alcanzado un 4,0% en el mes récord de marzo de 2025.