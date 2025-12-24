Mendoza en Navidad: así funcionarán colectivos, comercios, nafta y recolección de residuos

Mendoza activó un esquema para Navidad, la noche del 24 y el feriado del 25, con ajustes en transporte, abastecimiento, controles y servicios municipales.

Navidad, como en todos lados, cambia el ritmo en Mendoza y obliga a tener otros horarios. Entre la tarde del 24 de diciembre y el feriado del 25, varios servicios trabajan con horarios distintos. También se despliega un operativo coordinado entre áreas del Ejecutivo provincial para prevenir incidentes y ordenar la circulación

Además, se va a reforzar la asistencia en puntos turísticos. La idea es simple: menos sorpresas en la calle, más previsibilidad para quienes viajan, salen a cenar o se mueven por la provincia.

Colectivos: última vuelta antes y frecuencia de feriado Quienes dependan del transporte público deberán mirar el reloj. El miércoles 24 y el miércoles 31, los servicios urbanos y los de media y larga distancia mantendrán dinámica de día hábil, aunque con cierre anticipado. En muchas líneas la operación se estira hasta cerca de las 21.30, pero el corte exacto varía según el recorrido. En cambio, el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026 se aplicará el esquema típico de feriado: menos unidades en la calle y mayores intervalos entre colectivos. Para evitar esperas largas, conviene planificar el regreso con tiempo y chequear horarios específicos por línea.

micros mendotran colectivos omnibus (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Nafta y compras: atención recortada y persianas bajas Para cargar combustible, la referencia será lo informado por la cámara AMENA. Según ese esquema, el 24 y el 31 la atención al público se corta a las 22.00. En ese tramo quedarán dotaciones mínimas, destinadas a urgencias. La actividad plena en surtidores volvería desde las 06.00 del día siguiente, tanto el 25 como el 1 de enero. Del lado del comercio, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) comunicó que el 24 y el 31 los locales atenderán hasta las 14.00. El 25 de diciembre y el 1 de enero no habrá apertura. El mensaje es claro: compras resueltas antes, para no salir a último momento.

Salud, controles y festejos: guardias activas y vigilancia reforzada En el sistema sanitario no habrá pausa. La subsecretaria Carina Copparoni indicó que las guardias seguirán operativas y que se sumarán recursos en zonas donde suele concentrarse el turismo. Allí aparecen Potrerillos, Valle Grande, Puente del Inca, Uspallata, El Nihuil, Los Reyunos y El Carrizal, entre otros puntos. En paralelo, Seguridad reforzará patrullajes y puestos preventivos en rutas, accesos y sectores de alta circulación, con controles de alcoholemia en distintos lugares. También habrá foco especial en la noche: se registraron 14 celebraciones habilitadas (cinco en el Gran Mendoza, tres en el Este, tres en el Valle de Uco y tres en el Sur). Para reportar reuniones sin permiso se podrá llamar al 911 o al 0800 222 0900.