Mendoza en Navidad: así funcionarán colectivos, comercios, nafta y recolección de residuos
Mendoza activó un esquema para Navidad, la noche del 24 y el feriado del 25, con ajustes en transporte, abastecimiento, controles y servicios municipales.
Navidad, como en todos lados, cambia el ritmo en Mendoza y obliga a tener otros horarios. Entre la tarde del 24 de diciembre y el feriado del 25, varios servicios trabajan con horarios distintos. También se despliega un operativo coordinado entre áreas del Ejecutivo provincial para prevenir incidentes y ordenar la circulación
Además, se va a reforzar la asistencia en puntos turísticos. La idea es simple: menos sorpresas en la calle, más previsibilidad para quienes viajan, salen a cenar o se mueven por la provincia.
Colectivos: última vuelta antes y frecuencia de feriado
Quienes dependan del transporte público deberán mirar el reloj. El miércoles 24 y el miércoles 31, los servicios urbanos y los de media y larga distancia mantendrán dinámica de día hábil, aunque con cierre anticipado. En muchas líneas la operación se estira hasta cerca de las 21.30, pero el corte exacto varía según el recorrido. En cambio, el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026 se aplicará el esquema típico de feriado: menos unidades en la calle y mayores intervalos entre colectivos. Para evitar esperas largas, conviene planificar el regreso con tiempo y chequear horarios específicos por línea.
Nafta y compras: atención recortada y persianas bajas
Para cargar combustible, la referencia será lo informado por la cámara AMENA. Según ese esquema, el 24 y el 31 la atención al público se corta a las 22.00. En ese tramo quedarán dotaciones mínimas, destinadas a urgencias. La actividad plena en surtidores volvería desde las 06.00 del día siguiente, tanto el 25 como el 1 de enero. Del lado del comercio, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) comunicó que el 24 y el 31 los locales atenderán hasta las 14.00. El 25 de diciembre y el 1 de enero no habrá apertura. El mensaje es claro: compras resueltas antes, para no salir a último momento.
Salud, controles y festejos: guardias activas y vigilancia reforzada
En el sistema sanitario no habrá pausa. La subsecretaria Carina Copparoni indicó que las guardias seguirán operativas y que se sumarán recursos en zonas donde suele concentrarse el turismo. Allí aparecen Potrerillos, Valle Grande, Puente del Inca, Uspallata, El Nihuil, Los Reyunos y El Carrizal, entre otros puntos. En paralelo, Seguridad reforzará patrullajes y puestos preventivos en rutas, accesos y sectores de alta circulación, con controles de alcoholemia en distintos lugares. También habrá foco especial en la noche: se registraron 14 celebraciones habilitadas (cinco en el Gran Mendoza, tres en el Este, tres en el Valle de Uco y tres en el Sur). Para reportar reuniones sin permiso se podrá llamar al 911 o al 0800 222 0900.
La prevención se extiende a ríos y embalses. Se intensificarán las inspecciones y se insistirá en conductas prohibidas, como navegar de noche, meterse a nadar en aguas abiertas o realizar actividades fuera de sectores señalizados, con boyado o sin guardavidas. Las faltas graves pueden derivar en sanciones superiores a los $4.000.000, según el régimen vigente. Además, continuará activo el plan provincial contra incendios, con guardias permanentes ante el riesgo de focos. No se permite encender fuego fuera de áreas habilitadas. Y la pirotecnia está alcanzada por multas muy elevadas, con topes que pueden llegar a $58.000.000.
Como será la recolección de residuos
En la Ciudad de Mendoza también habrá cambios en la higiene urbana. El municipio informó ajustes en la recolección domiciliaria por Navidad y Año Nuevo, además del funcionamiento del Vaciadero de El Borbollón. Para Navidad, hoy, miércoles 24, no habrá recolección en el turno nocturno. Y el jueves 25 el recorrido nocturno se prestará como de costumbre. Para Año Nuevo, el martes 30 se mantiene el cronograma habitual; el miércoles 31 se suspende el turno nocturno; y el jueves 1 de enero de 2026 la recolección nocturna vuelve a su esquema regular.
Si el plan incluye agua o montaña, mejor elegir espacios habilitados y respetar señalización. Y ante eventos irregulares, usar las líneas oficiales. En una noche con movimiento extra, prevenir suele ser la mejor forma de festejar tranquilo.