Ciudad de Mendoza anunció cambios en la recolección de basura durante las fiestas

La Ciudad de Mendoza informó modificaciones en el cronograma de recolección de residuos y en el funcionamiento del Vaciadero de El Borbollón.

El Municipio pidió la colaboración de vecinos y vecinas para respetar los horarios y mantener la limpieza urbana durante las celebraciones.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza comunicó que el servicio de recolección de residuos domiciliarios tendrá cambios con motivo de los feriados por Navidad y Año Nuevo. Las modificaciones fueron informadas por el área de Higiene Urbana y alcanzan tanto al cronograma habitual como al funcionamiento del Vaciadero de El Borbollón.

Según se detalló oficialmente, el predio ubicado en El Borbollón permanecerá cerrado desde las 16 horas del miércoles 24 de diciembre hasta las 7 horas del viernes 26 de diciembre. Esta medida se repetirá durante las celebraciones de fin de año, ya que el miércoles 31 de diciembre el vaciadero cerrará a partir de las 16 horas y retomará su actividad el viernes 2 de enero de 2026, desde las 7 de la mañana.

Desde el Municipio explicaron que estos ajustes responden a la organización operativa durante los feriados y buscan garantizar un servicio ordenado, solicitando a la comunidad acompañar las disposiciones vigentes para preservar la higiene urbana.

Cronograma de recolección por Navidad En el marco de los festejos navideños, el servicio de recolección funcionará de la siguiente manera: el martes 23 de diciembre se realizará la recolección con normalidad; el miércoles 24 de diciembre no habrá servicio en el turno nocturno; mientras que el jueves 25 de diciembre la recolección nocturna se llevará a cabo de manera habitual.

Cronograma de recolección por Año Nuevo Por su parte, durante las celebraciones de Año Nuevo, la recolección nocturna se realizará el martes 30 de diciembre con normalidad. El miércoles 31 de diciembre no habrá servicio nocturno, y el jueves 1 de enero de 2026 la recolección retomará su funcionamiento habitual en horario nocturno.