Cuáles fueron las vidrieras ganadoras del concurso impulsado por la Ciudad de Mendoza

Más de 130 locales participaron del concurso impulsado por la Ciudad de Mendoza, que repartió importantes premios.

La Ciudad de Mendoza dio a conocer a los ganadores de una nueva edición del Concurso de Decoración Navideña de Vidrieras, una propuesta que busca fortalecer el comercio local, fomentar la creatividad y renovar el paisaje urbano durante las celebraciones de fin de año.

La convocatoria volvió a ser un éxito: más de 130 comercios de distintos rubros se inscribieron para participar, aportando ideas originales, iluminación y color a las calles céntricas. Durante varios días, vecinos y turistas recorrieron el microcentro, disfrutaron de las intervenciones y acompañaron la iniciativa con su voto.

En una primera etapa, un jurado especializado —integrado por diseñadores gráficos, publicitarios e interioristas, escenógrafos y un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo— evaluó cada propuesta. Los criterios de selección incluyeron creatividad, innovación, impacto visual, uso de materiales y coherencia estética en la transmisión del espíritu navideño.

Las vidrieras ganadoras y los premios del certamen Tras esa preselección, seis locales llegaron a la final y la definición quedó en manos del público mediante una votación online, que registró una amplia participación. El primer puesto fue para Enebro Gluten Free, ubicado en España 943, que obtuvo 20.285 votos y se llevó el premio mayor de $2.000.000. Su vidriera se destacó por una propuesta audaz y moderna, con una gran corona roja como eje central, un árbol navideño realizado íntegramente con globos verdes y dorados y un imponente reno metalizado que aportó originalidad y dinamismo a la escena.

El segundo lugar fue para Living Charly, comercio situado en Remedios Escalada de San Martín 2123, que reunió 19.073 votos y recibió un premio de $1.000.000. Su ambientación recreó un regalo gigante: el sofá, protagonista de la vidriera, estuvo envuelto con un gran moño rojo y acompañado por muñecos de nieve que parecían entregar el obsequio. La puesta se completó con un árbol rústico confeccionado con retazos de tapicería y una decoración cálida que transmitió un clima hogareño y cercano.