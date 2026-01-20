Cómo funciona la red de médicos que salva vidas en el Aconcagua

Alcanzar la cumbre del Aconcagua es un hito histórico que muchos anhelan. Sin embargo, llegar al pico más alto de América no es sencillo: además de una exigente preparación física, el ascenso implica enfrentar riesgos propios del terreno y de la altura.

En lo que va de la temporada, han muerto dos andinistas. El lunes, las autoridades confirmaron la muerte de Guillaumé Ferey , un francés de 33 años que se descompensó a las 12.30 a 6.600 metros sobre el nivel del mar. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que el personal del servicio médico del Parque Aconcagua y de la Patrulla de Rescate de la Policía le practicó el hombre falleció. El 5 de enero falleció un andinista ruso de 55 años en el sector El Hombro a 6.800 metros sobre el nivel del mar.

En otras oportunidades, el accionar de la Patrulla salva vidas. El 16 de enero, un andinista de nacionalidad inglesa fue rescatado luego de presentar un grave estado de salud con síntomas compatibles con el mal agudo de montaña , deshidratación y fatiga extrema que le impedía continuar por sus propios medios. Una semana antes, un montañista polaco con el mismo diagnóstico también fue asistido en un operativo de emergencia.

Hechos que ocurren en plena temporada estival, pero cuyo desenlace no sería el mismo sin el trabajo de la Patrulla de Rescate y los médicos de montaña . Una tarea muchas veces silenciosa, pero imprescindible para que los montañistas puedan desenvolverse con la mayor seguridad posible.

Dentro de esta red de asistencia, el Parque Provincial Aconcagua cuenta con el hospital de mayor altitud del planeta, ubicado en Nido de Cóndores, a 5.500 metros sobre el nivel del mar. Un espacio equipado con domos clínicos, insumos médicos, tubos de oxígeno y conectividad para operativos de emergencia. El sistema está integrado por más de 30 profesionales con formación específica en medicina de montaña, emergencias, cirugía, ortopedia, cuidados intensivos, medicina general y kinesiología, además de contar con guías y rescatistas con experiencia en alta montaña.

En lo que va de la temporada, en el Aconcagua murieron dos andinista y se llevaron adelante dos rescates exitosos.

Rodrigo Duplessis es especialista en medicina de montaña y coordinador médico de Extreme Medicine, el cuerpo médico que presta servicio oficial en el Parque Provincial Aconcagua. En diálogo con MDZ Radio, el experto explicó cómo es trabajar en el Coloso de América y por qué su rol es fundamental a la hora de salvar vidas.

"Es un grupo con mucha pasión por lo que hace. Somos todos amantes de la montaña, con una gran vocación y formándonos permanentemente para esto. Definiría nuestra tarea en tres palabras: prevención, vocación y emergencias", expresó.

Cómo es el trabajo de los médicos de montaña

El servicio médico de montaña trabaja de manera articulada con los Guardaparques del Ministerio de Energía y Ambiente, el helicóptero de rescate en alta montaña, la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM) y el Sistema de Seguridad Provincial, conformando un esquema integral de respuesta para actuar con rapidez y coordinación ante situaciones de emergencia en altura.

"Tenemos tanto la tarea de prevención y control, como el tratamiento de todas las situaciones que surjan dentro del parque. Vamos viendo y tratando de prevenir situaciones cuando vemos algún grupo o persona en particular que no viene bien dentro del parque", inició Duplessis.

Médicos Aconcagua 2 Médicos de montaña cumplen tareas de prevención, control y tratamiento. Gobierno de Mendoza

El especialista explicó que también están a cargo de los controles obligatorios para el ascenso a cumbre, que depende de la quebrada por la que elija subir el montañista. La atención sanitaria está distribuida estratégicamente a lo largo de las rutas de ascenso:

Confluencia: 3.300 metros sobre el nivel del mar (msnm) - 2 domos clínica.

Plaza de Mulas: 4.300 msnm - 2 domos clínica.

Plaza Argentina: 4.150 msnm - 2 domos clínica.

Nido de Cóndores: 5.500 msnm - 1 domo clínica de alta complejidad.

En cada base se realizan controles médicos obligatorios para detectar de forma temprana síntomas de mal agudo de montaña, asegurando ascensos seguros y evitando emergencias graves.

"Nosotros no tenemos la potestad para determinar qué exámenes se tiene que hacer alguien para subir el Aconcagua, pero sí es recomendable hacerse estudios previamente a subir. Es importante para planificar bien un programa de buena aclimatación, que es lo más importante en altura", agregó el especialista en medicina de montaña.

"La montaña es un entorno hostil"

Por más de que uno sea atleta de élite, la exposición a la altura implica un riesgo de desarrollar las enfermedades por altura; y eso no lo previene un buen estado físico, sí un buen proceso de aclimatación. Sin embargo, hay factores externos que exceden cualquier tipo de preparación previa.

medicos en Aconcagua Las actividades de montaña implican riesgos, a pesar de cualquier preparación previa. Gobierno de Mendoza

"Siempre uno tiene que entender que por más seguridad que tengas, por más servicios que tengas, la montaña es un entorno hostil y por más de que uno trate de abarcar todos los riesgos, hay un riesgo implícito que es que estás en la naturaleza, a mucha altura y en condiciones climáticas que pueden cambiar rápidamente", describió Duplessis.

El rescate que no olvida

A pesar de que los equipos de Aconcagua hacen lo imposible por ayudar a la persona accidentada, los resultados no siempre son los deseados. Entre numerosos operativos, Duplessi recordó el caso de una montañista rusa, que bajaba en medio de una temporada muy calurosa, y teniendo en cuenta que el terreno de Aconcagua es roca sedimentaria y que puede desgranarse cuando se deshiela, se le cayó una roca en la pierna. Se le amputó una de las piernas y se montó un operativo con helicóptero, pero al bajar no se logró el desenlace esperado.

"Se hizo todo lo que se podía hacer. Me interesa generar conciencia en la gente que decida asistir. Los riesgos implícitos están, entonces hay que tener en cuenta el riesgo que uno está tomando al subir, sin dejar de mencionar que es mínimo, y que es un ambiente realmente hostil pero inmensamente hermoso", cerró.