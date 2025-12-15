Cómo estacionar con descuento en el aeropuerto El Plumerillo para las vacaciones

Con la llegada del verano y las últimas semanas del año, muchas personas que ya tienen definido su viaje comienzan a ajustar los detalles finales antes de salir de vacaciones . Además de preparar documentos, valijas y trámites pendientes, uno de los puntos clave para quienes vuelan es cómo llegar al aeropuerto .

En distintos aeropuertos existen tarifas fijas para el estacionamiento de los vehículos en la previa al viaje. Si bien existen opciones como colectivos, taxis, remises o aplicaciones de transporte, ir en auto propio y dejarlo en el aeropuerto puede resultar una alternativa cómoda, especialmente para viajes largos, grupos familiares o vuelos en horarios poco habituales.

Tanto el Aeroparque Jorge Newbery como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuentan con estacionamientos de larga estadía, con tarifas diferenciadas y descuentos por reserva anticipada. Lo mismo ocurre con El Plumerillo , en Mendoza.

Aeropuertos Argentina 2000 puso en marcha una promoción de estacionamiento de larga estadía que tiene que ser reservado. Por estar 4 días se cobra un total de $76.000. Esa cantidad de días es el mínimo que impone el nuevo sistema.

A su vez, se puede acceder al descuento contactando a ADA, la asistente virtual de los aeropuertos argentinos, a través de este link.

Una vez que este bot es contactado por WhatsApp, se debe gestionar el 40% de descuento y se puede consultar por los distintos medios de pago que son: efectivo (pesos o dólares) y distintas tarjetas de crédito o débito de VISA y Mastercard.

Las personas con discapacidad y los veteranos de Malvinas no pagarán el estacionamiento en El Plumerillo, pero antes deben solicitar oficialmente el beneficio.

Aeropuerto El Plumerillo, uno de los más visitados por turistas nacionales e internacionales en los últimos años Foto: Santiago Tagua/MDZ Gran actividad en los aeropuertos para el verano. Foto: Aeropuerto El Plumerillo. Santiago Tagua/MDZ

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: tarifas y modalidades

Ezeiza ofrece actualmente dos opciones para dejar el auto durante varios días: Media Estadía y Larga Estadía, ambas con precios más convenientes si se reserva y paga de manera online.

Media Estadía (de 2 a 6 días)

Este sector cuenta con 1.660 cocheras y requiere reserva online con al menos 24 horas de anticipación.

Mínimo de 2 días: $58.000

Pago anticipado obligatorio

Tolerancia de hasta 3 horas antes del ingreso o después de la salida sin costo adicional

Larga Estadía – Sector E4

Pensado para estadías de 7 a 60 días, dispone de 1.674 cocheras descubiertas.

7 días: $169.000

Incluye shuttle gratuito desde y hacia la terminal

Servicio de valet parking opcional: $30.000 adicionales

En ambos casos, si la estadía se extiende más allá del tiempo reservado, se deberá abonar la diferencia al retirar el vehículo según la tarifa vigente del momento.

Para quienes estacionan sin reserva, los valores por hora son:

E2 Multinivel / E3: $9.500 por hora

E1 / E5 descubierto: $8.000 por hora Los primeros 15 minutos son gratuitos y, luego de la primera hora, el tiempo se fracciona cada 30 minutos.

Aeroparque Jorge Newbery: cuánto cuesta dejar el auto en verano

Aeroparque también ofrece diversas alternativas de estacionamiento, todas con descuentos por reserva y pago online.

Drop & Go (1 día)

Se deja el auto en la cabina habilitada y el personal lo estaciona

Requiere reserva con 24 horas de anticipación

Costo: $51.000 + $12.000 de valet parking

Larga Estadía en Costa Salguero

Mínimo 5 días, máximo 14

Incluye transfer hasta la terminal

5 días: $176.000

Estacionamiento Sur de Larga Estadía

Dentro del aeropuerto

Mínimo 4 días, máximo 60

4 días: $178.000

7 días: $311.000

Incluye 3 horas de tolerancia antes y después del horario reservado

Para estadías cortas o pago por hora, Aeroparque dispone de:

Estacionamiento Sur: $10.000 por hora o $74.000 por día

Estacionamiento Río: $11.000 por hora o $64.000 la estadía

Cómo obtener un 40% de descuento

En los estacionamientos de larga estadía, el descuento ya está incluido en las tarifas publicadas, siempre que se reserve y pague de forma anticipada y online.

Además, quienes abonen el estacionamiento por hora en Aeroparque o Ezeiza utilizando ADA (el chatbot de Aeropuertos Argentina) o ingresen y egresen con TelePase, pueden acceder a un 40% de descuento, lo que reduce significativamente el costo final.

Con varias opciones disponibles y promociones vigentes, planificar con anticipación el estacionamiento del auto puede marcar la diferencia en el presupuesto de las vacaciones de verano.