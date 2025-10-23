Cómo es la sociedad entre Scaglione, Vila, Manzano y Belocopitt que se quedó con Telefe

Tras un año de negociaciones, se concretó uno de los movimientos empresariales más relevantes del año. El empresario rosarino Gustavo Scaglione se transformó en el nuevo propietario de Telefe , en sociedad con José Luis Manzano y Daniel Vila (Grupo América) y Claudio Belocopitt (Swiss Medical), quienes participaron de la operación a través de su fondo Integra Capital. Cada uno se quedó con el 25% del paquete accionario.

Scaglione, dueño de un conglomerado de más de 30 medios de comunicación en todo el país, se impuso en el proceso de venta que Paramount lanzó a comienzos de 2024 para desprenderse del canal líder de la TV argentina.

En la recta final de la negociación fueron dos las propuestas que quedaron en pie: una del grupo Alpha Media, encabezado por Marcelo Fígoli, y otra liderada por Tomás Yankelevich, hijo del histórico director artístico de Telefe, Gustavo Yankelevich.

Paramount había contratado a la consultora Quantum Finanzas, dirigida por Daniel Marx, para coordinar el proceso de venta como parte de una estrategia global de desinversión en América Latina. La compañía también avanzó en su salida del mercado chileno, donde controlaba Chilevisión.

El paquete adquirido incluiría además señales regionales como el Canal 8 de Córdoba, el Canal 5 de Rosario y el Canal 13 de Santa Fe, entre otros medios asociados.

Dos operaciones en paralelo

La venta de Telefe coincidió con otra negociación: la tentativa de fusión entre Paramount y la productora estadounidense Skydance Media, una transacción valuada en unos US$8.000 millones. El monto final de la venta de Telefe rondó los US$100 millones, muy por debajo de los US$345 millones que Viacom había desembolsado en 2016, antes de su fusión con CBS, que dio origen a Paramount.

Scaglione comenzó su expansión mediática desde Rosario, cuando adquirió Canal 3. Luego sumó activos como el diario La Capital y las radios LT8 y FM Vida. En el interior del país, mantuvo vínculos empresariales con Daniel Vila y José Luis Manzano en diversos proyectos. Su desembarco en Buenos Aires también se concretó junto a ellos, como accionista de América TV y Radio La Red.

Retiro de Paramount

Con esta operación, Paramount se suma a la lista de multinacionales que reducen su presencia o directamente abandonan el mercado argentino. Según un relevamiento de PwC, en los últimos cinco años al menos 70 empresas internacionales se desprendieron de sus operaciones locales, transfiriendo activos a grupos nacionales o regionales.

Entre las salidas más resonantes figuran Falabella, Walmart, Latam Airlines, ExxonMobil, HSBC, Telefónica e Itaú. En algunos casos, las marcas permanecen activas bajo control de nuevos dueños locales, como ocurrió con Procter & Gamble, cuya operación pasó a Newsan, o Mercedes-Benz, adquirida por Open Cars.

A esta lista podría sumarse próximamente Carrefour, que mantiene negociaciones avanzadas para vender su cadena en el país. Entre los interesados estarían Cencosud, Coto, el Grupo GDN (de Francisco de Narváez) y el fondo estadounidense Klaff.