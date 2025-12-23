Cómo era el edificio que proyectó Maipú en el club Giol y se derrumbó este lunes en plena construcción

Meses atrás, la Municipalidad de Maipú encaró un plan de renovación de sus espacios deportivos que incluye obras en el club Giol , entre ellas la construcción de un SUM. Sin embargo, el plan sufrió un duro revés este lunes luego de que el techo de la estructura en construcción se derrumbara por completo, dejando un saldo de 11 heridos.

Afortunadamente, ninguno sufrió una lesión de gravedad que pusiera en riesgo su vida. Apenas uno padeció una fractura en su brazo y fue derivado al Hospital Central. En el medio, la estructura metálica del techo desplomada sobre el suelo, entre las columnas de metal dobladas tras ceder por el peso de lo que se desmoronó.

Ahora la obra se puso en pausa y el proyecto quedó demorado. Un proyecto que contemplaba la construcción de un espacio de recreativo para que pueda utilizar la comunidad del club y que se iba a complementar con otras obras para renovar la histórica fachada del tradicional polideportivo, ubicado en la intersección de calle Maza y Adriano Gómez en Gutiérrez.

Cuando poco se podía prever esta lamentable interrupción a los plazos, la Municipalidad de Maipú desarrolló el proyecto este año y llamó a licitación por la obra completa el 28 de abril pasado. Tenía un presupuesto de $649.163.547 y fue adjudicado por la empresa Terra SRL , que comenzó luego la construcción. Justamente esta empresa que ahora se encuentra en el foco de la polémica.

Según el detalle del proyecto, se incluyen intervenciones globales en todo el predio dentro del club, así como también la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples SUM "que sirva de apoyo a las actividades realizadas". Se erigía justo en la esquina de la intersección de esas dos calles, dentro de un club que tiene canchas de básquet, estadio cerrado de hockey, de fútbol con césped sintético, dos piletas, un escenario y churrasqueras.

En el detalle de la licitación de la obra se explica que a la obra del SUM se le agregarían otras obras complementarias. Por ejemplo, la restauración de la infraestructura existente que incluye reconstrucción de veredas interiores y exteriores, tareas de revoque y pintura de paredes, reparación de la fachada, etc.

image

También la reparación de la cubierta metálica de la cancha techada, sobre la cual proyectaban realizar un mantenimiento a fin de evitar las filtraciones que deterioraban la estructura. Esto también incluía la renovación de los baños en todas las instalaciones.

Además, incluye el reemplazo de las actuales canchas de césped sintético en desuso y en mal estado por nuevas carpetas, justo en una zona anexa a donde está proyectado un patio interno al SUM, como lo ilustra la imagen anterior.

La zona de la construcción está cercada por cierres de obra. La empresa ya tenía instalada las estructuras de hierro y parte del techo. A propósito de este, el detalle de la licitación tiene anexo el plano de la construcción del techo. Incluye una membrana de aluminio, una cubierta de hormigón liviano, nylon, fenólico, correas y un cielorraso ya con vista al interior.

techo-365365

Según relataron testigos a MDZ, el techo cedió durante la instalación justamente de esa capa de hormigón liviano en la estructura del techo que ya estaba montada. Una hipótesis prevalece entre ellos y los vecinos de la zona, la cual indica que había un camión hormigonero trabajando en la zona, cuya pluma era la que implementaba la aplicación del producto. Al parecer, según relatan, dicha pluma tocó una de las viga e hizo ceder la estructura.

Supuestos, hasta el momento, porque no hay aclaraciones oficiales sobre lo sucedido. Desde la Municipalidad de Maipú, el funcionario de Infraestructura Eduardo Mezzabotta señaló: "Suspendimos las tareas de la empresa constructora inmediatamente y que desarmen y saquen del lugar todos los elementos que representen un peligro para los vecinos y transeúntes".

Sobre cómo este incidente, que no terminó en tragedia de casualidad, va a causar una demora en los tiempos para la construcción del espacio, el funcionario advirtió: "Van a tener que redoblar los esfuerzos para entregar la obra en los plazos previstos. Tenía fecha de inauguración para enero".