Se derrumbó el techo de una obra en el polideportivo Giol y hay 11 personas heridas

Momentos de zozobra y preocupación se vivieron en el departamento de Maipú , donde se derrumbó un techo metálico que se erigía sobre una obra en construcción, nada menos que en el predio del polideportivo Juan Giol de Gutiérrez . El hecho dejó un saldo de 11 personas heridas , en principio.

El incidente se produjo este lunes cerca de las 16.43 en el polideportivo ubicado en la intersección de calle Maza y Adriano Gómez. Allí se construye un salón de usos múltiples encargado por el municipio y fue la estructura del mismo la cayó.

Según los primeros testimonios recogidos por MDZ en el lugar, las obras pertenecen a la empresa Terra SRL y los operarios se encontraban colocando una capa de hormigón en el techo cuando la estructura cedió.

Distintos llamados a la línea de emergencias 911 dieron cuenta del hecho y hasta el lugar se desplazó personal policial junto a Bomberos Voluntarios de Maipú y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Todos trabajaron en la asistencia de los heridos y en el aseguramiento del sector.

Según la información preliminar del Ministerio de Seguridad, fueron 11 las personas heridas, la más grave sería un hombre que presenta una fractura en uno de sus brazos, sin riesgo de vida. El resto de los heridos sufrió lesiones de menor consideración.

Los heridos son todos hombres de entre 24 y 56 años, entre los que se encuentran dos personas encargadas de la obra. Fueron trasladados al Hospital Central, al Hospital Lagomaggiore y al Hospital Diego Paroissien.

Las actuaciones continúan para determinar las causas del derrumbe y confirmar las responsabilidades correspondientes.

El comunicado de Maipú

"En primer lugar, aunque sin riesgo vital según informa el Ministerio de Seguridad, seguimos con atención la evolución de las personas con lesiones", indicaron en un comunicado difundido por la Municipalidad de Maipú.

"Por otra parte, se informa que es una obra en manos de una empresa privada adjudicataria de licitación pública y el Municipio ya dispuso la suspensión preventiva de la misma, poniendo en marcha las pericias técnicas correspondientes", agregó.

"Se está trabajando con los organismos de emergencia y control para garantizar la seguridad y determinar las causas del hecho, asimismo como las acciones legales que se tomaran en consecuencia", informaron. "Toda información confirmada será comunicada por los canales oficiales", adelantaron finalmente.

