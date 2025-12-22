Derrumbe en el club Giol: la hipótesis de cómo cedió el techo y qué vieron los vecinos

Desde hace meses la esquina del Gómez y Maza de Gutiérrez está cerrada porque se está construyendo el salón de usos múltiples del club Giol . La licitación se lanzó en abril y las tareas quedaron en manos de la empresa Terra SRL. La obra se iba a inaugurar en enero pero hubo un derrumbe .

Según algunos vecinos que pasaron por el lugar en el momento del derrumbe había un camión hormigonero que estaba colocando con una pluma una fina capa de material sobre los fenólicos. Aparentemente, la pluma tocó una de las vigas e hizo ceder toda la estructura metálica.

Resultaron once personas heridas en el derrumbe en el club Giol.

Algunos trabajadores cayeron del techo de varios metros de altura y otros, quedaron atrapados entre los fenólicos y las columnas de metal. Uno de los obreros quedó colgando de una placa y se sostuvo con la ayuda de un cable hasta que llegaron los bomberos.

Según algunos testigos, el camión hormigonero se fue de la escena del derrumbe rápidamente. “Podría haber sido una tragedia”, dijo una mujer que iba con su hija pasando por la calle cuando ocurrió el accidente.

Por el momento, solo se sabe que hay once heridos y el secretario de Infraestructura de Maipú, Eduardo Mezzabotta, confirmó a MDZ que el hecho está en investigación y que todavía están esperando el informe de la empresa constructora.

“Suspendimos las tareas de la empresa constructora inmediatamente y que desarmen y saquen del lugar todos los elementos que representen un peligro para los vecinos y transeúntes”, dijo Mezzabotta.

“Van a tener que redoblar los esfuerzos para entregar la obra en los plazos previstos. Tenía fecha de inauguración para enero”, agregó el funcionario.

Derrumbe Polideportivo Giol Secretario de Infraestructura de Maipú, Eduardo Mezzabotta (5) El secretario de Infraestructura de Maipú, Eduardo Mezzabotta Marcos Garcia / MDZ

Los once heridos

De la escena dantesca de hierros retorcidos y fenólicos desparramados resultaron once personas heridas. Según el parte del Ministerio de Seguridad los obreros tienen entre 24 y 56 años. Los heridos fueron derivados al Hospital Central, al Hospital Lagomaggiore y al Hospital Diego Paroissien.

Todos sufrieron heridas leves, excepto uno de los trabajadores que resultó con una fractura de brazo sin riesgo de vida.