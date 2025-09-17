Presenta:

Cómo desactivar el "visto" en los mensajes de Instagram

Apostando a la privacidad de los usuarios, Instagram incorporó una nueva configuración para evitar que otros vean si leíste sus mensajes.

MDZ Sociedad

Instagram, la app de Meta, continúa apostando a la seguridad y la privacidad de sus usuarios. 

Instagram cuenta con más de dos mil millones de usuarios y, en este contexto, muchos de ellos han manifestado gran preocupación respecto a la privacidad dentro de esta red social. En el caso de los mensajes directos, el famoso” visto” puede generar malestar o malentendidos, pero hoy, eso puede cambiar gracias a una nueva configuración.

Actualmente, Instagram ofrece herramientas que permiten tomar cierto control sobre algunas cosas. Por ejemplo, evitar que otras personas sepan cuándo leíste sus textos. Hacerlo es muy sencillo y requiere de muy pocos pasos.

Instagram sumó una nueva configuración.

¿Cómo desactivar los vistos en mensajes de Instagram?

  • Ingresá a la conversación del usuario donde quieras desactivar la confirmación de lectura.
  • Tocá el nombre en la parte superior del chat para abrir la configuración del chat.
  • Dentro del menú, buscá “Privacidad y seguridad” y seleccioná "Confirmaciones de lectura". Desde el momento en que la desactivás, los mensajes que leas en ese chat no mostrarán “visto”.
  • Si querés aplicarlo a todos los contactos: en tu perfil, ingresá al menú principal, luego a “Mensajes y respuestas a historias” y apagá “Mostrar recibos de lectura”. Así ningún remitente podrá ver cuándo leés sus textos.

