Cómo desactivar el "visto" en los mensajes de Instagram
Apostando a la privacidad de los usuarios, Instagram incorporó una nueva configuración para evitar que otros vean si leíste sus mensajes.
Instagram cuenta con más de dos mil millones de usuarios y, en este contexto, muchos de ellos han manifestado gran preocupación respecto a la privacidad dentro de esta red social. En el caso de los mensajes directos, el famoso” visto” puede generar malestar o malentendidos, pero hoy, eso puede cambiar gracias a una nueva configuración.
Actualmente, Instagram ofrece herramientas que permiten tomar cierto control sobre algunas cosas. Por ejemplo, evitar que otras personas sepan cuándo leíste sus textos. Hacerlo es muy sencillo y requiere de muy pocos pasos.
¿Cómo desactivar los vistos en mensajes de Instagram?
- Ingresá a la conversación del usuario donde quieras desactivar la confirmación de lectura.
- Tocá el nombre en la parte superior del chat para abrir la configuración del chat.
- Dentro del menú, buscá “Privacidad y seguridad” y seleccioná "Confirmaciones de lectura". Desde el momento en que la desactivás, los mensajes que leas en ese chat no mostrarán “visto”.
- Si querés aplicarlo a todos los contactos: en tu perfil, ingresá al menú principal, luego a “Mensajes y respuestas a historias” y apagá “Mostrar recibos de lectura”. Así ningún remitente podrá ver cuándo leés sus textos.