El preocupante motivo por el que Sofía Vergara no pudo llegar a la alfombra roja de los Premios Emmy

La estrella de Modern Family sorprendió a todos sus seguidores con una selfie que mostraba su rostro. Echa un vistazo a la fotografía de Sofía Vergara.

Esto fue lo que dijo Sofía Vergara en redes sociales.

Sofía Vergara iba a presentarse en la 77a entrega anual de los Premios Emmy y sorprendió a todos con una selfie que encendió alarmas. La estrella tuvo que cambiar su noche de glamour por una bata de hospital y reposo, así lo explicó en Instagram con un tono jocoso, típico de la famosa colombiana.

La fotografía de Sofía Vergara Sofia Vergara publicó una fotografía en primer plano de su ojo izquierdo hinchado y comentó: “Perdón por cancelar, una alergia ocular de lo más rara justo antes de subir al coche”. En la publicación también había un video de la actriz acostada en una cama de hospital y otro mientras se enjuagaba su ojo con agua.

Didnt make it to the Emmys but made it to the ER sorry I had to cancel! Craziest eye allergi Sofía Vergara no asisitió a los Premios Emmy. @sofiavergara/ Instagram.

Vergara tenía previsto compartir una noche de premios junto a grandes estrellas como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Jennifer Coolidge, Colman Domingo, Tina Fey, Mariska Hargitay, Jude Law, Sarah Paulson, Sydney Sweeney, Jesse Williams y Catherine Zeta-Jones.

Si bien nadie hizo referencia a la ausencia de Sofía Vergara en el evento, sus fans estallaron en redes sociales. Aunque también todos se sorprendieron por la falta de Eric Dane, que fue anunciado como presentador e iba a ser distinguido por su recorrido en la serie Anatomía de Grey.