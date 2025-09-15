Cómo crear una fotografía con tu estrella favorita con inteligencia artificial muy fácil y sin tardar mucho

Gemini, la inteligencia artificial de Google, te permite generar las mejores imágenes realistas, incluso si eres principiante. Descubre el paso a paso.

Las redes sociales estallaron con fotografías de cientos de personas junto a sus estrellas favoritas. Lo que pocos saben es que detrás de estas imágenes estilo Polaroid, se encuentra una función de la inteligencia artificial de Google que es fácil de usar y es gratuita.

El paso a paso para crear una imagen con inteligencia artificial El primer paso es acceder a la plataforma de Gemini. Esta IA se puede usar desde un dispositivo móvil o desde la computadora. Ten en cuenta que es necesario tener una cuenta de Google para habilitar todas las funciones. Y si no la tienes, basta con registrarte y crear un gmail.

inte ia La imagen creada con inteligencia artificial que vas a querer hacer. Archivo/ IA

El otro paso es subir una fotografía en la que se observe tu rostro. Si quieres aparecer en la imagen este paso es esencial. Intenta que la fotografía sea clara para que la inteligencia artificial pueda captar todas tus facciones y recrearlas en la imagen que tú le pidas.

Luego describe un prompt detallado. El secreto para la perfección es que las indicaciones sean claras y precisas. Por ejemplo, podrías indicarle que quieres un foto estilo polaroid con flash de dos personas posando sonrientes y que en medio de ellas se encuentre Messo o Taylor Swift. Mientras más detalles le des a la inteligencia artificial, mejor será la fotografía.