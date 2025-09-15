Esta es la palabra que todos escriben con tilde, pero la RAE aclaró que no lleva

Una palabra popular que cambió con el tiempo y ahora la RAE explica cómo se escribe. Mejora tu ortografía con este secreto.

El español es una lengua compleja y con muchas reglas que puedes encontrar en la RAE. Pero hay una palabra popular que ha generado polémica en el último tiempo porque casi todos la escriben mal. Muchos aseguran que lleva tilde pero la Real Academia dio su veredicto.

Esto es lo que debes saber sobre esta palabra Se trata de la palabra “solo”. Algunos escriben solo con tilde pero esto es lo que tienen que saber. La RAE aseguró que solo debe no lleva tilde cuando funciona como adjetivo y también como adverbio siempre y cuando no exista riesgo de ambigüedad. Por ejemplo, “viajaba solo en el tren”.

solo rae Esto fue lo que dijo la RAE. Archivo.

Solo con tilde se puede usar en casos donde la ambigüedad es posible, es decir, cuando la palabra "solo" podría interpretarse como adverbio o como adjetivo, y es el escritor el que debe aclarar esa confusión. Si tienes dudas puedes sustituir “solo” por “únicamente”, “solamente” o “exclusivamente”.

La Real Academia Española (RAE) es una institución clave en la preservación y regulación del idioma español. Ella se encarga de generar normas que fomentan la unidad idiomática dentro del español, así todos los hablantes hispanos pueden entenderse a la perfección.