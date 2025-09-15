El iPhone AIR llega a Walmart con un sorprendente descuento que no te vas a querer perder

El supermercado tiene una oferta única en su página web que ya es furor. Descubre esta oportunidad de Apple.

El iPhone 17 Air será el modelo más delgado de Apple, con apenas 5,5 mm de grosor.

Luego del lanzamiento de Apple, Walmart tiene una oferta perfecta para quienes quieren tener el último iPhone en sus manos y por un precio sorprendente. El supermercado ofrece, de la mano de la compañía Verizon, un plan de pago de 36 cuotas de solo $24.98. Esto quiere decir que tendrías tu celular por tan sólo $899.

Las características destacadas por Walmart Este nuevo modelo de Apple es uno de los más finos del mercado con tan solo 5,6 milímetros. Desde la compañía de la manzana indicaron que es un diseño “imposiblemente” fino y ligero más duradero que cualquier modelo anterior, con innovadoras experiencias con la cámaras y una autonomía impresionante.

Vale la Pena el iPhone Air - Interna 2 El nuevo iPhone está de oferta en Walmart. Walmart.

Walmart también destacó la nueva cámara frontal Stage de Apple que lleva la experiencia de fotos y videos al siguiente nivel. Con un sensor cuadrado, la cámara ofrece un campo de visión amplio y alcanza los 18 Mpx en fotos. Los usuarios ya no tienen que dar vuelta el iPhone para hacer una selfie en horizontal, ahora pueden hacer fotos y videos en cualquier orientación mientras sujetas el iPhone en vertical.

El iPhone cuenta con un chip A19 Pro que alberga un CPU de 6 núcleos que mejora el rendimiento en tareas cotidianas y es el más rápido en un smartphone. Gracias a su potente tecnología puedes disfrutar de juegos para dispositivos móviles de última generación, incluídos títulos triple A.