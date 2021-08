El escritor español que cuestionó a la RAE y abrió la polémica en Twitter

No es la primera vez que las respuestas de @raeinforma en Twitter se convierten en noticia. Las mentes ingeniosas detrás del usuario de la Real Academia Española que responde las consultas lingüísticas han logrado que la institución sea valorada por muchos usuarios debido a su contenido.

Esta vez, el detonante fue un tuit en el que Perla Toledo preguntaba: "#dudaRAE Sabemos que "solo" ya no se tilda en ningún caso, pero... ¿hay alguna excepción? ¿Es más una recomendación que una regla? ¿Existe un argumento válido para seguir usándola? Odio como se ve con tilde. Solo tú puedes decirme si estoy bien o mal, @RAEinforma".

La respuesta de los expertos no tardó en llegar: explicaron que no se justifica el uso de la tilde en el adverbio solo. Y todo podría haber terminado ahí si no fuera porque Arturo Pérez-Reverte contradijo esta respuesta.

El escritor, que es miembro de RAE desde hace 18 años, creó una grieta al defender el uso de la tilde. "Pues yo soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en "sólo" cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día", escribió en un tweet que se viralizó enseguida.

Lejos de aceptar en silencio lo que dice RAE, Pérez-Reverte cuestionó a la institución en forma pública.

El escritor ya había manifestado su postura "tildista" en otras ocasiones. Fue especialmente enfático al respecto a los pronombres demostrativos: "este", "esta", "estos" y "estas" que, según RAE deben ir sin tilde. Ambos tuits tuvieron muchísima repercusión y una serie de ingeniosos comentarios como respuesta: muchos haciendo juegos de palabra entre el adjetivo, "solo", y el adverbio "sólo"; otros, la mayoría, con propuestas en las que la falta de la tilde cambiaría el sentido de la oración.

Una usuaria escribía: "No puedo estar más de acuerdo. ¿Qué significa "yo solo tomo café solo"? - ¿Que solamente tomo cafe sin leche? - ¿Que solamente tomo café estando solo? - ¿Que estando solo tomo café solo? - Etc" y alguien más comentaba que el debate sobre si sólo lleva o no tilde le recordó la siguiente imagen a la que describió como un "tuit antológico":