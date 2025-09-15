Qué ocurrió con el rating de la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea

En búsqueda de cautivar a la audiencia y ganar la pelea por el rating, canal RCN emite "Yo soy Betty, la fea".

Yo soy Betty, la fea es una telenovela colombiana creada por Fernando Gaitán y transmitida originalmente en 1999 que hoy continúa vigente. Es un ícono de la pantalla chica y canal RCN la emite en búsqueda de cautivar a la audiencia y liderar el rating.

La historia gira en torno a Beatriz Pinzón Solano, una economista brillante pero con un aspecto físico considerado poco atractivo, quien trabaja en una prestigiosa empresa de moda llamada Ecomoda. Desde su estreno, la telenovela se convirtió en un fenómeno cultural tanto en Colombia como a nivel internacional, siendo adaptada en más de 20 países y traducida a múltiples idiomas.

La protagonista, interpretada por Ana María Orozco, rompió los estereotipos tradicionales de las mujeres en las telenovelas. En lugar de ser alguien hermoso y glamoroso, Betty se destaca por su inteligencia, ética laboral y lealtad. A lo largo de la historia, enfrenta el rechazo y la discriminación por su apariencia, pero demuestra que el verdadero valor de una persona está en sus capacidades y principios.

La tira no solo es una telenovela romántica, sino también una crítica social sobre los prejuicios relacionados con la imagen y el éxito profesional. A más de dos décadas de su estreno, sigue siendo considerada una de las producciones más influyentes de la televisión latinoamericana.