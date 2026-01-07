Cómo acceder a los créditos del Banco Nación para viajar este verano

El Banco Nación ofrece préstamos para financiar viajes por el país durante todo el verano. Los detalles.

En el inicio de la temporada de verano, el Banco Nación puso en marcha una nueva línea de créditos destinada a quienes planean viajar dentro del país. La propuesta busca facilitar el acceso a las vacaciones mediante préstamos personales con condiciones más accesibles que las del mercado tradicional, al mismo tiempo que apunta a impulsar el turismo interno.

El programa permite solicitar préstamos de hasta 5 millones de pesos, orientados a cubrir gastos vinculados a viajes nacionales, como alojamiento, transporte y servicios turísticos. El plazo de devolución puede extenderse hasta 18 meses, con una tasa fija anual del 28%, lo que representa una alternativa más conveniente frente a otros tipos de financiamiento.

Una particularidad de esta línea es que el dinero no se deposita directamente en la cuenta del solicitante, sino que se transfiere de manera directa al prestador turístico seleccionado, garantizando que los fondos se utilicen exclusivamente para el viaje.

Cómo solicitarlo en Banco Nación El trámite se realiza de forma 100% digital a través de la aplicación BNA+. Desde allí, los usuarios pueden elegir el monto del préstamo, la cantidad de cuotas y cargar los datos del proveedor turístico. No es necesario concurrir a una sucursal para completar la gestión.

Pueden acceder personas mayores de 18 años que cuenten con capacidad crediticia, incluyendo trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados.