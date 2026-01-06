Banco Nación anunció un beneficio especial para gastar menos durante enero

Arrancó el 2026 y Banco Nación confirmó un beneficio clave para el bolsillo: descuentos semanales durante todo enero, con reintegros que pueden alcanzar los $48.000.

Arrancó el 2026 y Banco Nación comunicó los beneficios que sus miles de usuarios podrán aprovechar a lo largo de enero. En un mes atravesado por las vacaciones y los gastos habituales del comienzo de año, este descuento aparece como un alivio para quienes buscan organizar mejor sus compras y llegar a fin de mes con algo de margen.

El beneficio permite ahorrar hasta $48.000 durante enero si se utiliza de manera estratégica. La clave está en concentrar las compras semanales en los días habilitados y cumplir con las condiciones de pago establecidas por Banco Nación, que vuelve a apostar por promociones fuertes en supermercados.

El beneficio de Banco Nación permite ahorrar hasta $48.000 si se usan todos los reintegros disponibles. Cómo funciona el descuento del Banco Nación en supermercados El principal beneficio de Banco Nación consiste en un descuento todos los miércoles de enero, con un tope de reintegro de $12.000 por semana. La promoción es válida tanto para compras presenciales como online, siempre que se realicen en los comercios adheridos.

Para acceder al descuento, el pago debe hacerse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco, utilizando MODO BNA como medio de pago. El reintegro no es inmediato: el monto ahorrado se acredita dentro de los 30 días en la cuenta asociada al cliente.

Supermercados adheridos y beneficio extra para jubilados Las promociones de Banco Nación alcanzan a algunas de las cadenas más importantes del país. Entre los supermercados incluidos se encuentran Carrefour, Jumbo, Vea, Chango Más, Disco, Coto y La Anónima, aunque las condiciones pueden variar según cada comercio.