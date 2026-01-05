Las cotizaciones del oro y Bitcoin suben tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

El valor del oro y de Bitcoin suben ante el riesgo geopolítico. Ambos activos se colocan como refugio de los inversores globales.

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la caputra Nicolás Maduro, las primeras reacciones del mercado ante la tensión geopolítica reflejaron mayor refugio en activos como el oro y Bitcoin por parte de inversores.

Tras cerrar 2025 en negativo, Bitcoin muestra impulso en el comienzo de 2026 en medio de la incertidumbre global por la ofensiva estadounidense contra el país latinoamericano. La mayor criptodivisa sube más de 2% este lunes y supera los US$ 93.000. Al cierre de esta nota Bitcoin operaba US$93.323.

El año pasado, la criptomoneda cayó alrededor de un 5%, pese a que tocó máximos históricos en US$126.272 el 5 de octubre de 2025. En el último tercio del año borró ganancias.

oro precio El precio del oro no para de subir Shutterstock Precio del oro Como consecuencias de una ofensiva estadounidense contra Venezuela, el apetito por activos de refugio ante el riesgo geopolítico se vio afectado por los inversores a nivel global.

En ese contexto, la onza de oro trepa hasta los US$4.400, un incremento del 2%, en medio de un contexto positivo en la bolsa asiática.