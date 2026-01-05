Banco Nación suma un beneficio estratégico para el bolsillo en pleno verano

Arrancó enero y el Banco Nación activó una promoción clave en combustible para miles de usuarios en todo el país.

Con el inicio de enero y en pleno movimiento por las vacaciones de verano, Banco Nación activó una de sus promociones más relevantes del momento. La entidad puso el foco en el combustible, un gasto central para miles de personas que viajan, trabajan o se mueven a diario en todo el país, y lanzó un beneficio que permite recuperar parte de lo gastado en estaciones de servicio.

La propuesta del Banco Nación apunta a aliviar el bolsillo en un contexto de mayor movilidad, con un reintegro directo pensado para quienes utilizan el auto de manera frecuente durante el verano.

Banco Nación y el reintegro en combustible Durante enero, el Banco Nación mantiene vigente un 30% de reintegro en combustible en estaciones de servicio adheridas. El beneficio se aplica exclusivamente los días viernes y está destinado a usuarios que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco, utilizando MODO BNA+ u otros medios de pago electrónicos habilitados por la entidad.

El reintegro cuenta con un tope mensual de $15.000 por persona, lo que lo convierte en una ayuda concreta para quienes cargan nafta o gasoil de manera regular, ya sea por viajes, trabajo o traslados cotidianos.

estaciones de servicio ypf nafta (2).JPG Banco Nación ofrece descuentos en nafta y gasoil para usuarios de todo el país. ALF PONCE / MDZ Cómo se acredita el reintegro del Banco Nación Los descuentos del Banco Nación están disponibles en una amplia red de estaciones de servicio adheridas distribuidas en todo el país. La operatoria es simple: una vez realizada la carga y el pago con los medios habilitados, el reintegro se acredita de forma automática dentro de los plazos habituales del banco.