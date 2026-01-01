Confirmaron a cuánto abrirá el dólar en 2026 en el Banco Nación con nuevas bandas cambiarias

El dólar oficial cerró el 2025 el pasado martes con una suba después de una semana prácticamente sin movimientos hacia el fin de año. En contrapartida, el dólar blue cotizó a la baja el último día hábil del año y frenó así una escalada de las últimas jornadas. El miércoles no hubo mercados y tampoco hoy.

El dólar oficial cerró hoy en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación , sin cambios respecto de la cotización del martes, día en el que cerró los mercados subiendo solamente cinco pesos.

Ese será el precio al que abrirá el primer día hábil del 2026, es decir, este viernes cuando los mercados retomen sus actividades en la primera jornada cambiaria del año.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

Con el inicio del año se dará también el debut del nuevo sistema de bandas cambiarias que desde enero de 2026 pasarán a ajustarse hacia arriba y hacia abajo según el último dato de la inflación publicado por el Indec.

A cuánto cotizará el dólar blue en 2026

El dólar blue se cotizaba en 2025 en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una baja de 0,33% en la jornada del martes cuando se registró su último movimiento del año. Así pues abrirá el año 2026 este viernes cuando vuelvan las actividades bursátiles.

El dólar mayorista se ubicó en $1.457 y quedó a 69 pesos del techo cambiario (hoy en $1.526,09). A partir del jueves próximo comenzará a regir el nuevo esquema monetario, en donde las bandas se ajustarán en torno al último dato de inflación que difunda el INDEC.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se mantuvo estable en $1.486,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,32% hasta los $1.520,9.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.892 millones.