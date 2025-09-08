Comienza una imperdible promoción para comprar con descuento en perfumerías y maquillajes

Este lunes 8 de septiembre comenzó en Argentina una promoción imperdible para acceder a maquillajes, perfumería y más productos con un impresionante descuento . Se trata de la Beauty Week, que se extenderá por una semana y llega con reintegros para distintos bancos.

En un contexto en el que los productos suelen aumentar constantemente, miles de usuarios y clientes suelen aprovechar estas oportunidades para obtener lo que más desean relacionado a la belleza femenina a un precio inobjetable respecto de la temporada regular.

La Beauty Week es la gran celebración del Día de la Belleza (9 de septiembre): una semana entera para que mujeres y hombres aprovechen con descuentos de hasta el 50%, cuotas sin interés y promociones únicas en tiendas online adheridas y también en sitios físicos.

La Beauty Week se llevará a cabo del 8 al 14 de septiembre y sus organizadores remarcaron que y va a ser una edición imperdible donde se podrán aprovechar de súper ofertas, regalos por compra y promociones bancarias exclusivas del evento.

Durante el evento, cientos de productos con descuentos del 10% al 50%, más la posibilidad de pagar en cuotas sin interés. Perfumes , maquillaje , tratamientos para el cuidado de la piel, productos para tu cabello y mucho más con beneficios exclusivos.

Por ejemplo, los perfumes parten de una base que está alrededor de los $50.000 y pueden abonarse en seis cuotas sin interés.

maquillaje portada.jpg La semana de la belleza llega con promociones y descuento

Cómo comprar productos con descuentos en la Beauty Week

Además de los precios más baratos por ser la semana de la belleza, hay bancos que sugieren realizar las compras con sus tarjetas de crédito o débito y también con sus billeteras virtuales. Por ejemplo, hasta el 14 de septiembre MODO ofrece un 20% de descuento si tu banco está adherido a la promoción.

A su vez, se estableció que el mínimo de compra sea de $60.000 y el tope de reintegro o descuento de $12.000. Para una mayor experiencia, sugieren consultar locales adheridos aunque algunos en la lista son: Juleriaque, Farmaonline, Farmaplus, Parfumerie, Simplicity y muchos más. Además, remarcaron que es acumulable con otras promociones.

Algunos de los sitios mencionados informaron que ofrecerán envío gratis según la cantidad de productos y el valor de los mismos, como Juleriaque. En caso de tratarse de un envío a distintas partes del país, deberás indicar tu dirección o pasar a retirarlo en el correo adherido más cercano a tu casa.