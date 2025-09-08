Nuevo local para una tienda espectacular: ¡y descuento especial para disfrutar!

En un momento en que la moda circular gana terreno en Argentina, Otra Vuelta da un nuevo paso: deja atrás su showroom y se instala en un local más moderno, accesible y sustentable, diseñado para mejorar la experiencia de quienes eligen vestir con estilo sin dañar el planeta... y durante todo septiembre podrás obtener un descuento del 15% comprando en forma presencial u online , a modo de regalo por esta novedad.

Es que la reconocida tienda abrió un espacio más amplio y moderno en Ciudad de Mendoza, reafirmando su compromiso con el consumo consciente y sustentable de ropa. ¡Te va a encantar!

Ubicado en Coronel Rodríguez 1260 , en Ciudad de Mendoza, el nuevo local no solo duplica la superficie de venta, sino que también eleva la propuesta con prendas seleccionadas bajo criterios de curaduría y diseño. La apuesta: promover una forma de consumo más ética, responsable y con menor impacto ambiental.

“Este nuevo local es mucho más que un cambio de dirección. Es una apuesta por seguir creciendo con nuestros valores intactos: reutilizar, reciclar y revalorizar la ropa. Creemos que la moda puede tener otra vuelta”, señalan Gise y Paty, creadoras del proyecto.

otra vuelta 4 Hay indumentaria de todos los colores, todas las texturas, y para todos los gustos. Walter Moreno/MDZ

¡Por supuesto y fiel a su esencia, también podés visitar Otra Vuelta online!

Quienes no puedan visitar el local pueden acceder a toda la propuesta a través de su tienda online www.otravueltaferia.com, con stock actualizado, categorías claras y envíos a todo el país.

otra vuelta Ropa impecable, importada, y con una segunda oportunidad. Walter Moreno/MDZ

Moda circular: una tendencia en expansión

Cada vez más consumidores en Argentina se suman a la reutilización de prendas y al consumo responsable. En este escenario, Otra Vuelta se consolida como una de las propuestas más destacadas del sector, ofreciendo una alternativa sustentable y con identidad propia.

otra vuelta 6 El local es súper espacioso. Walter Moreno/MDZ

Por qué no perderte una visita a Otra Vuelta

"Somos amigas, viajeras, amantes de la música, lectoras, 'disfrutadoras seriales', decididas y apasionadas por la información y la necesidad de estar al día con todo. Siempre nos gustó la moda, y poco a poco, con paso firme, nos fuimos adentrando en ese mundo. Recolectando datos, formándonos y aprendiendo, nos metimos en este desafío porque somos curiosas, inquietas y compartimos la pasión por estar a la vanguardia", cuentan Paty y Gise, las creadoras de este emprendimiento.

"Fundamentalmente, somos emprendedoras, y nos dimos cuenta de que podemos ser un puente para que muchas puedan sentirse más lindas y renovadas con menos inversión. El espíritu de nuestro proyecto tiene que ver con fomentar la moda circular, para darle una segunda oportunidad a las cosas. Estamos convencidas -y las tendencias en Europa nos avalan- de que hoy es fundamental el cuidado del medio ambiente, la tendencia al reciclaje, la vida saludable. Hay cosas que mucha gente tiene y que están prácticamente nuevas, sin uso… y solo ocupan un lugar en un clóset o un desván".

"Lo que queremos posibilitar es simple: que puedas vender y deshacerte de todas aquellas prendas y objetos que ya no usás, que ocupan lugar, que no son parte de tu vida… pero que al estar en buen estado pueden darle color, luz, alegría, renovación y servirle a la vida de otra u otro", cierran las chicas.