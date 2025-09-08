Nuevo local para una tienda espectacular: ¡y descuento especial para disfrutar!
Otra Vuelta estrena local en Mendoza y refuerza su apuesta por la moda circular. Durante todo septiembre podrás obtener un descuento genial comprando en forma presencial u online. En la nota, los pormenores.
En un momento en que la moda circular gana terreno en Argentina, Otra Vuelta da un nuevo paso: deja atrás su showroom y se instala en un local más moderno, accesible y sustentable, diseñado para mejorar la experiencia de quienes eligen vestir con estilo sin dañar el planeta... y durante todo septiembre podrás obtener un descuento del 15% comprando en forma presencial u online, a modo de regalo por esta novedad.
Es que la reconocida tienda abrió un espacio más amplio y moderno en Ciudad de Mendoza, reafirmando su compromiso con el consumo consciente y sustentable de ropa. ¡Te va a encantar!
Un espacio pensado para crecer
Ubicado en Coronel Rodríguez 1260, en Ciudad de Mendoza, el nuevo local no solo duplica la superficie de venta, sino que también eleva la propuesta con prendas seleccionadas bajo criterios de curaduría y diseño. La apuesta: promover una forma de consumo más ética, responsable y con menor impacto ambiental.
“Este nuevo local es mucho más que un cambio de dirección. Es una apuesta por seguir creciendo con nuestros valores intactos: reutilizar, reciclar y revalorizar la ropa. Creemos que la moda puede tener otra vuelta”, señalan Gise y Paty, creadoras del proyecto.
¡Por supuesto y fiel a su esencia, también podés visitar Otra Vuelta online!
Quienes no puedan visitar el local pueden acceder a toda la propuesta a través de su tienda online www.otravueltaferia.com, con stock actualizado, categorías claras y envíos a todo el país.
Moda circular: una tendencia en expansión
Cada vez más consumidores en Argentina se suman a la reutilización de prendas y al consumo responsable. En este escenario, Otra Vuelta se consolida como una de las propuestas más destacadas del sector, ofreciendo una alternativa sustentable y con identidad propia.
Por qué no perderte una visita a Otra Vuelta
"Somos amigas, viajeras, amantes de la música, lectoras, 'disfrutadoras seriales', decididas y apasionadas por la información y la necesidad de estar al día con todo. Siempre nos gustó la moda, y poco a poco, con paso firme, nos fuimos adentrando en ese mundo. Recolectando datos, formándonos y aprendiendo, nos metimos en este desafío porque somos curiosas, inquietas y compartimos la pasión por estar a la vanguardia", cuentan Paty y Gise, las creadoras de este emprendimiento.
"Fundamentalmente, somos emprendedoras, y nos dimos cuenta de que podemos ser un puente para que muchas puedan sentirse más lindas y renovadas con menos inversión. El espíritu de nuestro proyecto tiene que ver con fomentar la moda circular, para darle una segunda oportunidad a las cosas. Estamos convencidas -y las tendencias en Europa nos avalan- de que hoy es fundamental el cuidado del medio ambiente, la tendencia al reciclaje, la vida saludable. Hay cosas que mucha gente tiene y que están prácticamente nuevas, sin uso… y solo ocupan un lugar en un clóset o un desván".
"Lo que queremos posibilitar es simple: que puedas vender y deshacerte de todas aquellas prendas y objetos que ya no usás, que ocupan lugar, que no son parte de tu vida… pero que al estar en buen estado pueden darle color, luz, alegría, renovación y servirle a la vida de otra u otro", cierran las chicas.