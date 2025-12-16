Comercios de Ciudad buscan levantar las ventas en Navidad: así será la campaña

Con la temporada festiva en puerta, los negocios del centro de Mendoza se organizaron para dar impulso a las ventas y atraer a consumidores a realizar sus compras de fin de año, específicamente para Navidad. La Cámara de Empresas Comerciales, Industrias, Turismo y Servicios ( Cecitys) presentó una nueva edición de su campaña con importantes premios y beneficios.

Bajo el lema “El Centro está de Fiesta”, la entidad empresarial volvió a poner en marcha esta propuesta que combina sorteos con obsequios directos para quienes participen. Los organizadores detallaron que la iniciativa no solo apunta a las compras de Navidad, sino también a las de fin de año y hasta la llegada de la temporada de Reyes Magos.

Cómo participar y qué se sortea para Navidad Para formar parte, los compradores deberán encontrar un código QR en los comercios adheridos, escanearlo y completar el formulario que habilita la participación en los sorteos. Entre los premios previstos hay órdenes de compra de distintos montos, con un gran galardón de $100.000 y otros tres premios de $50.000 cada uno.

Además, se suman incentivos adicionales: quienes realicen sus compras navideñas por un total de $60.000 o más (sumando tickets si fuera necesario) podrán canjearlos por una botella de vino, apuntando a generar una experiencia festiva junto con el acto de compra.

Navidad Compras Centro - 03.jpg Compras en Navidad en Mendoza. La campaña cuenta con el respaldo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), así como de patrocinadores privados como Estancia Mendoza, el Instituto Asegurador Mercantil (IAM) y la obra social Osdepym, entre otros.