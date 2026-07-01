Comenzó a nevar en Mendoza: dónde cayeron los primeros copos

La nieve finalmente apareció en Mendoza con registros desde el sur provincial. El fenómeno coincide con una semana de temperaturas extremas y múltiples alertas.

La llegada de la nieve era uno de los fenómenos más esperados de esta ola polar que afecta a la provincia.

La nieve finalmente comenzó a hacerse presente en Mendoza. Durante la mañana de este miércoles empezaron a circular videos grabados en San Rafael donde se observa la caída de los primeros copos, marcando el inicio de las esperadas nevadas en la provincia.

Aunque por el momento se trata de una nevada leve, las imágenes compartidas por vecinos en este primer día de julio de 2026 reflejan que el fenómeno ya llegó al sur mendocino. La expectativa ahora está puesta en cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas durante el resto de la jornada y si la nieve llegará al Gran Mendoza.

El frío extremo sigue dominando la provincia Imágenes registradas en San Rafael muestran las primeras nevadas en Mendoza. El ingreso de aire frío mantiene las bajas temperaturas y favorece nuevas precipitaciones. Gentileza El frío intenso continúa siendo el protagonista en Mendoza. La provincia atraviesa una fuerte ola polar, con temperaturas muy bajas y alertas meteorológicas por nevadas y frío extremo, especialmente en sectores de la cordillera y del sur provincial.

Las condiciones que favorecen la presencia de nieve comenzaron a consolidarse en las últimas horas gracias al ingreso de una masa de aire muy frío, combinada con humedad e inestabilidad. Ese escenario era el esperado por los especialistas para que aparecieran las primeras precipitaciones níveas.

Gentileza vecinos de San Rafael Por otra parte, el pronóstico mantiene la posibilidad de nuevas nevadas en distintos sectores de Mendoza durante las próximas horas, mientras persisten las bajas temperaturas que afectan a gran parte del territorio provincial. La situación incluso llevó a la suspensión de clases en algunas zonas por las condiciones climáticas y el riesgo que representan las intensas heladas para la circulación.