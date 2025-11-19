Comenzaron las obras para remodelar los accesos al Malvinas, Ecoparque y La Favorita

La obra conocida como Refuncionalización de Avenida del Libertador, Ruta 99 y Circuito El Challao, ya cumplió las dos primeras etapas correspondientes a El Challao y Papagayos. Ahora se avanzará sobre la tercera, que fue adjudicada a finales de octubre a la empresa constructora Da Fré Obras Civiles SA, que se quedó con la licitación por un presupuesto un 15% menor al estimado originalmente por el Ejecutivo.

En este caso, las obras están proyectadas para el tramo que parte desde la rotonda de Las Churrasqueras hacia el norte, por calle San Francisco de Asís, la que desemboca en el ordenador vial del Parque de los Pueblos Originarios (toda la rotonda), y luego hacia el oeste por avenida del Libertador hasta la rotonda del barrio La Favorita.

En un primer tramo, las obras están centradas en la rotonda de Las Churrasqueras y el ingreso al estadio Malvinas Argentinas, por lo que se implementan desde este miércoles cortes de tránsito y desvíos para todo tipo de vehículos.

No se podrá circular por la avenida Adrián Ruiz Leal (la del ingreso al Malvinas sector platea y popular sur) desde la intersección de Carril Civit hacia el oeste y en todo el tramo de la rotonda de Las Churrasqueras que conecta esa calle con San Francisco de Asis. Solo estará habilitada esa calle con un desvío para garantizar la circulación en ambos sentidos.

image

Las obras

Los primeros trabajos se concentrarán en la demolición de una vieja alcantarilla que pasa debajo de la rotonda de Las Churrasqueras que tiene más de 10 metros de extensión. Una vez eliminada, se construirá una nueva alcantarilla de hormigón.

A la vez, se iniciarán en breve las tareas para perfilar banquinas y repavimentar la mitad de la rotonda, faena que se intervendrá por el proceso de "reclamado", a través del cual una máquina tritura el asfalto viejo y al mismo tiempo lo recicla con una carga de áridos para montar la base nueva de la futura carpeta asfáltica.

El plan de obras tiene previsto comenzar y finalizar la reconstrucción total de la rotonda de Las Churrasqueras y recién luego avanzar por el tramo de San Francisco de Asís que bordea el estadio, hacia el Parque de los Pueblos Originarios.