Colesterol alto: la genética silenciosa que pone en riesgo a miles de personas sin saberlo

Un estudio reveló que la mayoría de las personas que tienen variantes genéticas capaces de causar colesterol peligrosamente alto no lo saben.

Hay una falsa creencia de que el colesterol es solo cuestión de dieta.

El trabajo, que analizó más de 84 mil análisis de ADN de pacientes de Mayo Clinic en Estados Unidos, identificó a 419 individuos con variantes patogénicas vinculadas a colesterol, condición hereditaria que eleva de manera persistente el colesterol LDL desde edades tempranas y puede provocar infartos incluso en personas jóvenes. Sin embargo, solo el 10% de los registrados estaba al tanto de su situación.

La variante afecta a 1 de cada 250 personas, aunque la mayoría nunca recibe un diagnóstico. El riesgo genético no siempre se ve en un análisis de laboratorio común. Muchas personas están caminando a ciegas hacia una enfermedad cardiovascular prevenible.

¿Por qué importa esto en Argentina? El estudio también demostró que el 75% de los participantes no se habían sometido a una prueba genética porque no tenían antecedentes familiares claros o sus niveles de colesterol no parecían lo suficientemente altos como para encender una alerta. La genética permite identificar el riesgo incluso antes de que el colesterol suba y eso cambia completamente la estrategia de prevención. En Argentina existen diversos tests genéticos que los médicos pueden solicitar para evaluar el riesgo de colesterol alto. Pero hay personas que no conocen estos estudios y tampoco saben que son accesibles.

Además, comenta que las pruebas pueden realizarse de manera directa, sin necesidad de antecedentes específicos y que ofrecen un análisis integral de salud. Estos tests no solo permiten identificar predisposición genética al colesterol elevado, sino también entender cómo responde cada persona a los alimentos -incluyendo grasas, fibra y carbohidratos- y cómo metaboliza medicamentos por si alguna vez los necesita controlar una patología.

Identificar anticipadamente las variantes que causan colesterol permite, entre otras cosas, iniciar el tratamiento más temprano y fundamentalmente mejorar la calidad de vida. Hay una falsa creencia de que el colesterol es solo cuestión de dieta o ejercicio. En muchos casos, la genética tiene un rol clave. Y si uno sabe eso a tiempo puede anticiparse y evitar enfermedades graves.