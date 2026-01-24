Ciudad de Mendoza, así actúan preventores municipales ante emergencias

El reciente temporal en la Ciudad de Mendoza y en muchas otras zonas de la provincia en las últimas horas no hace más que confirmar que existe muy poca prevención (y actuación) de los distintos niveles del Estado ante emergencias climáticas inusuales.

Los preventores de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza no son ajenos, tal como muestran los siguientes videos registrados en los últimos minutos del viernes pasado.

Mientras la ciudad estaba siendo sacudida por fuertes vientos con una lluvia implacable y una granizada, suave, a una cuadra del Kilómetro Cero, en Peatonal y 9 de Julio, la situación de este móvil de preventores municipales no parecía estar acorde a las campañas publicitarias de la serie Manso Mendoza .

Embed - Preventores de la Ciudad de Mendoza ante emergencias

Otro video registra mejor la actitud de este representante de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

El fenómeno climático desatado en la ciudad estaba previsto en los reportes metereológicos y sucedió dentro de la alerta dada a conocer horas antes. Se realiza esto para prevenir accidentes o distintas anomalías que son consecuencia de hechos poco frecuentes.

Quizá los partes de este servicio no están demasiado difundidos entre la opinada función que les cabe a los preventores municipales, una fuerza que agrupa a muchas personas que engrosan las inversiones en recursos humanos de las arcas municipales.

Las partidas presupuestarias para ellos suelen ser muy generosas y bastante ocultas, pero siempre acorde a los aumentos impositivos.

Así se veía el Kilómetro Cero durante la peor parte del temporal que azotó la Ciudad de Mendoza este viernes.

Embed - Temporal en la Ciudad de Mendoza

Preventores

Un hecho insólito marca el final de esta insinuante crónica del temporal. El preventor municipal que protagoniza estos videos, al advertir que estaba siendo filmado, finalmente sale de su zona de confort, para seguirme en el móvil al que todos los contribuyentes pagamos, para increparme y amenazarme.

No se oían muy bien sus palabras por el despelote climático. Los gestos no eran muy amigables, eso sí.

Aún así, le respondí en medio del vendaval, que sí, que lo había filmado.

También le dije mi nombre, completo. Y expliqué que era periodista. Y creí prudente no decirle que soy hincha de Independiente Rivadavia. Agregué que si él lo necesitaba podíamos hablar.

"Hablemos ahora", comentó.

Respondí que iba a escribir esto ahora y que una charla debía ser en otro momento.

El preventor siguió en su tarea inncesaria, sin darse cuenta no solamente de la imprudencia de tránsito que estaba cometiendo, al estacionarse en el costado derecho de la calle 9 de Julio, sino de la tormenta que nos estaba acompañando.

Mientras me aprestaba a ingresar al edificio en el que vivo el señor preventor de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza comenzó a grabarme en un teléfono. Por un momento dejé de ser periodista, pensé. Todo al revés.

Sería muy apropiado saber, para enmarcar la situación, si el teléfono es de su propiedad, para que entienda que también está cometiendo una falta al respecto.

En cambio, si la propiedad del celular es de la comuna capitalina, ya sabemos entonces lo bien que invierte en las telecomunicaciones de sus agentes municipales.

Y, obvio, en la capacitación de preventores antes emergencias climáticas.